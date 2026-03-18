네이버-AMD, 차세대 AI 인프라 협력 MOU 체결…‘기술 주권’ 강화

이미지 확대 리사 수(오른쪽) AMD CEO가 18일 오전 경기 성남 네이버 사옥에서 최수연 네이버 대표와 인공지능(AI) 생태계 확장과 차세대 인프라 구축을 위한 양해각서를 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 네이버 제공 닫기 이미지 확대 보기 리사 수(오른쪽) AMD CEO가 18일 오전 경기 성남 네이버 사옥에서 최수연 네이버 대표와 인공지능(AI) 생태계 확장과 차세대 인프라 구축을 위한 양해각서를 체결하고 기념사진을 찍고 있다. 네이버 제공

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네이버와 AMD가 AI 생태계 확장과 차세대 인프라 구축을 위해 손을 잡았다. 네이버는 18일 경기 성남 ‘네이버 1784’에서 최수연 대표와 리사 수 AMD CEO 등 양사 주요 경영진이 참석한 가운데 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.양사는 이번 협약을 통해 네이버의 거대언어모델(LLM)인 ‘하이퍼클로바X’에 최적화된 고성능 그래픽처리장치(GPU) 연산 환경을 구축하기로 했다. 특히 네이버가 보유한 AI 풀스택 역량과 AMD의 차세대 인프라 기술을 결합해 AI 모델을 안정적으로 운영할 수 있는 인프라 고도화에 주력할 계획이다.최수연 네이버 대표는 “AMD와의 협력은 네이버의 기술적 다양성을 확보하고 AI 인프라 경쟁력을 높이는 데 의미 있는 계기가 될 것”이라며 “네이버클라우드와 AI 서비스 전반에서 AMD 플랫폼의 활용 가능성을 넓혀가며 차세대 기술 스택 구현을 위한 협력을 지속하겠다”고 말했다. 최 대표는 리사 수 CEO에 대해 “기술 혁신과 리더십의 새로운 기준을 보여준 분을 만나 뜻깊다”며 존경을 표하기도 했다.리사 수 AMD CEO 역시 네이버의 기술력을 높게 평가했다. 수 CEO는 “세계 최고 수준의 AI 역량과 클라우드 플랫폼을 갖춘 네이버는 AMD의 차세대 AI GPU 기술을 혁신적으로 구현할 수 있는 최적의 파트너”라며 “양사가 함께 전 세계 연구자와 기업이 신뢰할 수 있는 개방형 AI 생태계를 구축해 나가길 기대한다”고 화답했다.양사는 인프라 협력을 넘어 학계 연구 지원 등 전방위적인 생태계 확장에도 나선다. 학계 연구진에게 AI 컴퓨팅 자원을 제공하고 공동 연구 프로젝트를 추진해 다양한 인프라 기반의 연구 성과가 창출되도록 지원할 예정이다.