대한전선 창립 85주년…“새로운 100년 글로벌 시장 선도”

“미래 전력망 산업 선도위해 기술 개발”

이미지 확대 대한전선 당진해저케이블 2공장 조감도. 대한전선 제공 닫기 이미지 확대 보기 대한전선 당진해저케이블 2공장 조감도. 대한전선 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한전선이 18일 창립 85주년을 맞아 미래 비전을 제시했다.대한전선에 따르면 이날 송종민 부회장은 창립 85주년 임직원 기념사를 통해 “1941년 최초의 전선회사로 출발해 도시와 공장, 바다와 대륙을 연결하며 대한민국 전력 산업의 기반을 구축해 왔다”며 “대한전선이 개발한 기술과 제품은 국내외 전선 산업의 발전을 이끌며 업계의 기준이 되어 왔다”고 밝혔다.이어 85년 성장의 원동력으로 임직원의 헌신을 언급했다. 송 부회장은 “세대를 넘어 기업의 이름과 신뢰를 이어올 수 있었던 것은, 세계 곳곳을 누비며 대한전선의 이름을 알려온 임직원들의 노력과 헌신이 있었기에 가능했다”고 강조했다. 이어 “특히 올해는 호반그룹과 함께한 지 5주년이 되는 해로 호반그룹 안에서 기반을 다지고 체질을 바꾸며 가능성과 저력을 증명해 냈다”고 평가했다.대한전선은 2021년 호반그룹에 편입된 이후 안정된 경영 환경을 기반으로 성장세를 이어가고 있다. 매출과 영업이익의 연평균성장률(CAGR)은 각각 16.2%, 34.4%를 기록하며 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이뤘다는 평가를 받는다. 확대되는 해저 및 초고압 직류송전(HVDC) 사업에 대응하기 위해 해저케이블 생산과 시공 역량을 확보하고 남아공과 베트남 등 현지 법인의 생산 설비 고도화를 위한 투자도 지속하고 있다.송 부회장은 전력 인프라의 중요성에 대해서도 강조했다. 그는 “케이블 산업은 단순한 제조를 넘어 국가와 대륙을 연결하는 핵심 인프라 사업으로 역할과 책임이 커지고 있다”며 “85년의 역사를 넘어 다음 100년을 바라보고 준비해야 할 적기”라고 임직원을 독려했다. 이어 미래 전력망 산업을 선도하기 위한 기술 개발의 중요성도 강조했다.송 부회장은 “85년의 역사는 과거의 기록이 아니라 미래를 준비하는 토대”라며 “대한전선과 호반그룹이 함께 새로운 100년의 역사를 써 내려갈 수 있도록 임직원 모두가 역량을 하나로 결집해 달라”고 강조했다.