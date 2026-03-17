LGU+, 새달 모든 고객 유심 무상교체… 암호화 기술 100% 적용해 ‘보안 강화’

2026-03-18 B2면

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LG유플러스가 보안체계를 강화하기 위해 다음달 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 무상 교체와 재설정을 순차적으로 진행한다고 17일 밝혔다. 지난해 통신업계에서 연달아 터진 개인정보 유출 사고를 계기로 선제 대응에 나선 것이다.LG유플러스는 먼저 올해 상용하는 5세대(5G) 이동통신 단독모드에서 이동통신 가입자 개개인을 식별하는 국제이동가입자식별정보(IMSI)에 암호화 기술(SUCI)을 100% 의무 적용한다. SUCI는 IMSI를 그대로 노출하지 않고 암호화된 형태로 전달하는 보안 기술이다.IMSI 체계 자체의 보안 역량도 강화한다. 기존 IMSI 체계는 국제 표준에 맞춰 운영되고 있지만 최근 대규모 보안 사고가 빈발하는 상황을 감안해 난수를 적용한 새로운 보안 구조를 적용한다. 변경된 IMSI는 유심을 교체하거나 재설정 할 때 자동 실행된다.유심 무상 교체와 재설정은 다음달 13일 자정을 기준으로 LG유플러스 이동전화 서비스를 이용하는 전 고객이 대상이다. 스마트워치 등 2차 기기, 키즈폰, 알뜰폰 고객도 포함된다. 다음달 13일 이후 번호이동을 하거나 신규 가입하는 고객의 경우 신규 유심이 공급되기 때문에 유심을 교체할 필요는 없다.LG유플러스는 지난해 대규모 개인정보 유출 사태를 겪으며 자체 점검 도중 유심 포맷 등이 어려운 구조를 확인했다고 설명했다. 이어 5G 단독모드 시행에 앞서 선제적으로 보안을 강화하려는 취지라고 덧붙였다.