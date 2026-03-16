포스코퓨처엠, 글로벌 자동차 업체에 ‘1조원대’ 음극재 공급 계약

인조흑연 공급…2011년 사업 진출 후 최대 규모

이미지 확대 포스코퓨처엠 포항 인조흑연 음극재 공장 생산라인. 포스코퓨처엠 닫기 이미지 확대 보기 포스코퓨처엠 포항 인조흑연 음극재 공장 생산라인. 포스코퓨처엠

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포스코퓨처엠이 글로벌 자동차사에 1조원 규모의 이차전지용 인조흑연 음극재 공급 계약을 체결했다고 16일 밝혔다. 계약 기간은 2027년부터 2032년까지 5년이다.이번 계약에는 향후 상호 협의를 통해 공급 기간을 연장할 수 있다는 내용이 포함됐다. 경영상 비밀유지를 위해 계약 종료 시점까지 고객사는 공개를 유보했다.업계에서는 이번 공시에서 계약 상대 공시 유보 기간이 2038년 9월 30일로 적시된 것으로 미뤄 계약 기간이 최대 11년까지 늘어날 수 있다고 전망했다. 이 경우 계약 금액은 2조 2000억원 규모로 늘어날 것으로 추산된다.이번 계약은 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업에 진출한 이후 가장 큰 규모다. 포스코퓨처엠은 국내 배터리사와 제너럴모터스(GM) 등에 음극재를 공급한 데 이어 지난해 7월에는 일본 메이저 배터리사, 작년 10월에는 글로벌 자동차사와 약 6700억원 규모의 천연흑연 음극재 공급계약을 체결했다.포스코퓨처엠은 “이번 계약은 작년 10월 체결한 천연흑연 음극재 계약과 패키지 성격으로, 향후 양극재 및 리튬 사업 분야까지 협력 확대를 추진할 계획”이라고 설명했다.포스코퓨처엠은 이번 수주에 대응하기 위해 지난 5일 3570억원을 투자해 베트남에 인조흑연 음극재 공장 신설 계획을 발표하는 등 생산 능력을 단계적으로 확대할 계획이다. 포스코퓨처엠은 “이번 공급 계약으로 1단계 투자에 대한 고객사 확보를 완료했으며 향후 추가 수주 물량에 대해서는 2단계 투자를 진행할 예정”이라고 밝혔다.