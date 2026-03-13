‘출입절차 반발’ 현대차 아산공장 노조, 사무실 점거·기물 파손

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘출입절차 반발’ 현대차 아산공장 노조, 사무실 점거·기물 파손

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-03-13 17:30
수정 2026-03-13 17:30
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

아산공장 측 “매우 유감…절차 따라 처리할 것”

이미지 확대
현대차 아산공장 전경. 현대차 홈페이지
현대차 아산공장 전경. 현대차 홈페이지


현대자동차 아산공장에서 노조 간부들이 회사 출입 절차에 반발하며 사무실을 점검하며 기물을 파손한 일이 발생했다.

13일 업계에 따르면 현대차 아산공장은 지난 10일 공장장 명의로 ‘아산공장 직원 여러분께’라는 공고문을 내고 이러한 사실을 알리며 노조의 행위에 대해 엄정 조치하겠다고 밝혔다.

공고문에 따르면 노조 간부 7명은 지난 5일 지원실장실을 무단 점거하고 고성과 폭언을 퍼부으며 컴퓨터를 비롯한 사무집기와 화분 등을 파손했다.

아산공장은 노사 논의를 거쳐 직원들이 정규 근무 시간에 임의로 외출할 때 정문에서 소속과 성명을 적도록 관리해 왔는데, 지난달 27일 일부 직원이 신원 확인 절차를 거부하고 출입 절차에 따른 통제가 ‘표적 탄압’이라며 반발하며 비롯됐다. 갈등은 약 일주일 만에 사무실 점거 및 파손 사태로 확산했다.

아산공장 관계자는 “이번 일이 일어난 것에 대해 매우 유감스럽게 생각하며 사규 및 법적 절차에 따라 조치할 것”이라며 “노사가 논의해 시행 중인 출입 절차를 원칙에 따라 지속 적용해 나갈 것”이라고 말했다.
허백윤 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
노조 간부들이 사무실을 점거한 계기는 무엇인가요?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로