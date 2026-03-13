이재용 회장, 유럽 출장 마치고 귀국…완성차 파트너십 점검

이미지 확대 출장 마친 이재용 회장 유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 출장 마친 이재용 회장 유럽 출장 일정을 마친 이재용 삼성전자 회장이 13일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 귀국하고 있다. 연합뉴스

​이재용 삼성전자 회장이 유럽 내 주요 고객사들과의 협력 관계를 점검하고 13일 귀국했다.​이 회장은 이날 오후 12시 45분경 서울 김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 입국했다. 출장 기간 중 유럽 내 고객사들을 만났느냐는 취재진의 질문에 이 회장은 “네”라고 짧게 답하며 현지에서의 비즈니스 미팅이 활발히 이뤄졌음을 시사했다. 다만 이란-이스라엘 전쟁 등으로 인한 글로벌 위기 상황 대응 방안을 묻는 질문에는 별도의 답변 없이 현장을 떠났다.​이번 출장에서 주목할 점은 최주선 삼성SDI 사장이 이 회장과 일정을 함께했다는 것이다. 재계에 따르면 이 회장과 최 사장은 독일 등을 방문해 유럽 내 주요 완성차 업체 관계자들을 두루 만난 것으로 알려졌다.최 사장은 귀국길에 기자들과 만나 “유럽을 다녀왔으며, (벤츠 외에도) 여러 고객사를 만나고 왔다”고 밝혔다. 향후 추가 수주 가능성에 대해서는 “열심히 하겠다”며 말을 아꼈으나, 업계에서는 이 회장이 직접 전면에 나선 만큼 배터리 분야에서 유의미한 결과가 나올 것으로 기대하고 있다.​삼성SDI는 현재 BMW와 폭스바겐 등 유럽 내 다수 완성차 업체를 고객사로 확보하고 있다. 벤츠와는 현재 전기차 배터리 공급을 위한 논의를 진행 중이다.이 회장은 지난해 11월 방한한 올라 칼레니우스 벤츠 회장과도 전장 사업 협력을 논의하는 등 자동차 산업과의 연결고리를 꾸준히 강화해왔다.이에 따라 이번 출장에서는 삼성SDI의 벤츠향 배터리 공급을 위한 추가 논의가 이뤄졌을 것으로 예상된다.