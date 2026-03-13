정재헌 SKT 대표 “단순 통신망 넘어 AI 인프라 설계자 될 것”

이미지 확대 정재헌 SKT CEO가 지난 1일(현지시간) MWC26이 열리는 스페인 바르셀로나에서 기자간담회를 개최하고, AI 인프라의 재편과 대규모 투자 계획을 포함한 ‘AI 네이티브’ 혁신 전략을 발표하고 있다. SK텔레콤 제공 닫기 이미지 확대 보기 정재헌 SKT CEO가 지난 1일(현지시간) MWC26이 열리는 스페인 바르셀로나에서 기자간담회를 개최하고, AI 인프라의 재편과 대규모 투자 계획을 포함한 ‘AI 네이티브’ 혁신 전략을 발표하고 있다. SK텔레콤 제공

SK텔레콤이 단순 통신망 운영사에서 벗어나 인공지능(AI) 인프라를 직접 설계하고 운영하는 ‘AI 인프라 설계자’로의 전환을 본격화한다.정재헌 SK텔레콤 대표는 13일 자사 뉴스룸을 통해 공개한 기고문에서 최근 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘MWC26’ 참관 소회를 밝히며, AI 인프라와 모델, 서비스를 통합 제공하는 ‘전 계층 AI 제공자’로서의 역할을 강조했다. 이는 통신사의 업의 본질을 데이터 전달 중심에서 지능형 인프라 중심으로 재정의하겠다는 취지다.이번 MWC에서 SK텔레콤은 인공지능 기술의 실질적인 인프라 역량을 입증하는 데 주력했다. 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 ‘해인’이 세계적인 정보통신기술 시상식에서 최고의 클라우드 솔루션상을 수상한 데 이어, 5000억 매개변수 규모의 독자 AI 모델 ‘A.X K1’을 선보이며 글로벌 시장의 반응을 확인했다. 정 대표는 규모의 경쟁보다는 통신사가 보유한 특화 데이터와 전문성을 결합한 실용적 가치 창출에 집중하겠다는 전략을 내비쳤다.해외 시장 공략을 위한 협력 체계도 구체화됐다. 슈퍼마이크로, 슈나이더 일렉트릭 등 글로벌 제조·솔루션 기업들과 업무협약을 체결해 AI 데이터센터 수요에 대응할 기반을 마련했다. 특히 일본 NTT, 싱가포르 싱텔 등 글로벌 통신 파트너들과 함께 선보인 ‘국가별 맞춤형 AI 패키지’는 각국의 데이터 주권을 보호하면서 비즈니스 혁신을 지원하는 새로운 사업 모델로 제시됐다.기업 내부적인 변화도 예고했다. 정 대표는 스스로를 ‘변화관리책임자’로 칭하며, 지난 40년간 이어온 성공 방식과 기술적 우위에만 매몰되었던 과거를 되돌아봐야 한다고 언급했다. AI 대전환을 단순한 기술 도입이 아닌 기업 체질의 근본적인 혁신으로 규정하고, 2300만 고객의 일상에 실질적인 가치를 제공하는 방향으로 경영의 초점을 맞추겠다는 방침이다.정 대표는 사그라다 파밀리아 성당의 건축 과정을 인용하며 “이동통신의 단단한 토대 위에 AI라는 새로운 역사를 만들어가겠다”고 강조했다. 이어 국내 스타트업과의 상생을 통한 생태계 구축이 대한민국의 AI 주권을 지키고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위한 필수 과제임을 덧붙였다.