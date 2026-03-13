네이버클라우드-코난테크놀로지, 국방·제조 AI 협력 체결

이미지 확대 김영섬(왼쪽) 코난테크놀로지 대표와 김유원 네이버클라우드 대표가 지난 12일 ‘국방·제조 특화 LLM 및 피지컬 AI 협력’을 위한 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 네이버클라우드 제공 닫기 이미지 확대 보기 김영섬(왼쪽) 코난테크놀로지 대표와 김유원 네이버클라우드 대표가 지난 12일 ‘국방·제조 특화 LLM 및 피지컬 AI 협력’을 위한 업무협약식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 네이버클라우드 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

네이버클라우드와 인공지능(AI) 소프트웨어 전문기업 코난테크놀로지가 국방 및 제조 분야에 특화된 AI 기술 개발을 위해 손을 잡았다. 양사는 13일 업무협약(MOU)을 맺고, 보안이 중시되는 산업 현장에 최적화된 거대언어모델(LLM)과 ‘피지컬 AI’ 솔루션 구축에 협력하기로 했다.이번 협력의 핵심은 네이버의 클라우드 인프라와 코난테크놀로지의 생성형 AI 기술을 결합해 실질적인 산업 지능화를 구현하는 데 있다. 특히 국방과 제조 공정처럼 외부 유출이 민감한 분야를 겨냥해, 국산 기술 중심의 폐쇄형 AI 모델을 설계하고 물리적 장비 제어까지 연결하는 기술적 토대를 마련한다는 계획이다.양사는 우선 각 산업 도메인에 특화된 데이터 학습을 통해 전문 모델을 공동 개발하고, 이를 바탕으로 현장에서 즉시 활용 가능한 에이전틱 AI(스스로 판단하고 업무를 수행하는 AI) 기반 솔루션을 선보일 예정이다. 네이버클라우드의 인프라 위에서 코난테크놀로지의 소프트웨어를 구동해 기술적 안정성을 확보하고, 향후 공동 사업화 단계까지 나아간다는 구상이다.김유원 네이버클라우드 대표는 “클라우드 인프라와 AI 기술을 결합해 산업 현장에서 실제 작동하는 AI 생태계를 만들겠다”고 밝혔다. 김영섬 코난테크놀로지 대표는 “국산 AI 기술력을 결집해 국가 전략 산업의 AI 주권 확보와 지능화 해법을 제시할 것”이라고 말했다.