호반건설·포스코이앤씨 ‘맞손’…층간소음 저감 통합기술 개발

특화 바닥충격음 차단 구조 강화

IoT 연계 ‘층간알리미’ 기술 협력

이미지 확대 문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표와 최종문 포스코이앤씨 R＆D센터장이 지난 11일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 ‘층간소음 통합기술 공동개발’ 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다.

호반건설 제공 닫기 이미지 확대 보기 문갑(왼쪽) 호반건설 경영부문대표와 최종문 포스코이앤씨 R＆D센터장이 지난 11일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 ‘층간소음 통합기술 공동개발’ 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다.

호반건설 제공

2026-03-13 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설과 포스코이앤씨가 아파트 층간소음 문제를 줄이기 위해 공동 대응 체계 구축에 나선다.호반건설과 포스코이앤씨는 지난 11일 서울 서초구 호반그룹 본사에서 ‘공동주택 주거환경 개선을 위한 층간소음 통합기술 공동개발’ 업무협약(MOU)을 체결했다고 12일 밝혔다. 협약식에는 문갑 호반그룹 경영부문대표, 최종문 포스코이앤씨 R＆D(연구·개발)센터장 등 관계자 10여 명이 참석했다.이번 협약은 공동주택 층간소음 사후확인제 시행 등 관련 제도의 변화에 대응하고 쾌적한 주거환경을 구현하는 것이 목표다. 두 기업은 ‘특화 바닥구조’와 ‘사물인터넷(IoT) 기반 층간소음 알림 기술’을 연계한 통합 솔루션을 공동 개발할 계획이다. 이를 위해 층간소음 사후확인제 공동 대응을 위한 기술 협의체 운영, 특화 바닥충격음 차단구조의 성능 고도화와 현장 적용 확대, 방진모듈판 기반 IoT 연계 ‘층간알리미’ 기술 개발 등에 협력한다.호반건설은 층간소음 저감을 위한 바닥구조 개선과 공법 고도화 연구를 지속적으로 추진하며 관련 성능인정서를 확보하는 등 자체 기술 경쟁력을 강화해왔다. 포스코이앤씨는 특화 바닥구조 기술을 바탕으로 성능 고도화 및 적용 확산에 협력하며 현장 실증 데이터 분석과 검증을 담당한다. 이를 통해 두 회사는 설계부터 시공, 성능 검증까지 이어지는 품질 관리 체계를 강화하고 센서 기반 모니터링과 입주민 안내 기능을 결합한 층간소음 관리 시스템을 구축할 계획이다. 문갑 호반건설 경영부문대표는 “층간소음을 사전에 관리할 수 있는 환경을 마련해 입주민이 보다 안심하고 생활할 수 있는 주거환경 조성에 기여하겠다”고 말했다.