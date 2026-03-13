“실험적이고 특별한 미식 콘텐츠 제공”

호반호텔앤리조트 등 3사 MOU

서울 서초구 호반파크에서 F＆B 3사 관계자들이 업무협약을 체결하고 있다. 왼쪽부터 강신주 호반호텔앤리조트 리조트부문장, 남민정 인사이트플랫폼 대표, 김재용 CJ프레시웨이 급식사업담당.

호반그룹이 운영하는 호반호텔앤리조트가 수준 높은 미식 경험을 제공하기 위해 나선다.호반호텔앤리조트는 “CJ프레시웨이, 인사이트플랫폼과 업무협약(MOU)을 맺고 식음(F＆B) 부문 경쟁력 강화와 차별화된 미식 콘텐츠 개발에 나선다”고 12일 밝혔다.협약식은 지난 11일 서울 서초구 호반파크에서 열렸다. 강신주 호반호텔앤리조트 리조트부문장과 김재용 CJ프레시웨이 급식사업담당, 남민정 인사이트플랫폼 대표 등 3사 주요 관계자들이 참석했다.이번 제휴를 통해 호반호텔앤리조트는 F＆B 운영 공간과 제반 시설 운영 데이터를 제공하고, CJ프레시웨이는 메뉴 개발, 즉석음료﻿ 상품 개발 등 사업 인프라를 지원한다. 인사이트플랫폼은 메뉴와 브랜드 팝업, 이벤트 등 콘텐츠 기획을 전담할 예정이다.호반리조트 관계자는 “2024년 첫 MOU 체결 이후 사내식당 브랜드 데이, 셰프 컬래버 다이닝 등 프로젝트를 성공적으로 이어오고 있는 호반호텔앤리조트와 CJ프레시웨이에 더해 인사이트플랫폼이 가세하며 더욱 실험적인 미식 콘텐츠를 선보일 수 있게 됐다”며 “F＆B 수준을 끌어올리고 여행의 목적이 되는 특별한 미식 경험을 지속해 기획할 것”이라고 밝혔다.