현대건설, 핀란드서 ‘신규 원전’ 주제 심포지엄

방금 들어온 뉴스

현대건설, 핀란드서 '신규 원전' 주제 심포지엄

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-03-13 01:10
수정 2026-03-13 01:10
美 원전기업 웨스팅하우스와 공동

현대건설은 10~11일(현지시간) 핀란드 헬싱키에 있는 비즈니스 핀란드 본사에서 미국 원자력 기업인 웨스팅하우스와 ‘핀란드·스웨덴 신규 원전 건설 심포지엄’을 개최했다고 12일 밝혔다.

현대건설과 웨스팅하우스가 보유한 기술을 소개하고 글로벌 원전 사업 추진 전략을 공유하기 위해 마련된 행사에는 이한우 현대건설 대표이사와 조엘 이커 웨스팅하우스 수석부사장, 하리 매키 레이니카 핀란드 에너지·국방·물류·디지털 특임대사, 김정하 주핀란드 대사, 하워드 브로디 주핀란드 미국대사 등 정부 및 100여개의 원자력 유관 기관·업계 관계자들이 참석했다.

이번 심포지엄을 통해 AP1000 원전 프로젝트의 추진 현황과 수행 전략, 주요 설비와 서비스 분야의 협력 기회 등도 소개해 많은 관심을 받았다.

허백윤 기자
2026-03-13 23면
