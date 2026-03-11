이노션, 한국 기업 최초 미국 ‘2026 A-List’ 선정

이미지 확대 이노션은 글로벌 최고 권위의 마케팅 전문지 가 발표한 ‘2026 A-List’ 톱10에 선정됐다. 사진은 글로벌 사업총괄 및 미주지역본부장인 전일수 부사장(앞줄 맨 오른쪽) 등 이노션 미국법인 경영진. 이노션 제공 닫기 이미지 확대 보기 이노션은 글로벌 최고 권위의 마케팅 전문지 가 발표한 ‘2026 A-List’ 톱10에 선정됐다. 사진은 글로벌 사업총괄 및 미주지역본부장인 전일수 부사장(앞줄 맨 오른쪽) 등 이노션 미국법인 경영진. 이노션 제공

이노션이 대한민국 광고회사 최초로 미국 시장 내 ‘가장 뛰어난 마케팅 기업 톱10’에 이름을 올렸다고 11일 밝혔다. 글로벌 권위의 마케팅 전문지 ‘Ad Age’가 발표한 ‘2026 A-List’에 선정된 것으로 국내 대행사가 이 리스트에 포함된 것은 역대 처음이다.‘A-List’는 미국 내 에이전시를 대상으로 크리에이티브 성과와 실적, 업계 영향력을 종합 평가하는 지표로, 광고계의 ‘미쉐린 스타’로 불릴 만큼 권위가 높다. 이노션은 지난해 미국 법인 매출이 전년 대비 7.7% 성장한 4억 6000만 달러를 기록하는 등 견조한 비즈니스 성과와 독보적인 혁신 역량을 인정받았다.김정아 이노션 대표이사는 “이번 성과는 단일 캠페인의 성공을 넘어 조직 전반의 경쟁력이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 고객의 비즈니스 성과를 창출하는 글로벌 파트너로서 입지를 강화하겠다”고 강조했다.