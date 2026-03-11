이노션, 한국 기업 최초 미국 ‘2026 A-List’ 선정

방금 들어온 뉴스

이노션, 한국 기업 최초 미국 ‘2026 A-List’ 선정

민나리 기자
입력 2026-03-11 15:58
수정 2026-03-11 15:58
이미지 확대
이노션은 글로벌 최고 권위의 마케팅 전문지 <Ad Age>가 발표한 ‘2026 A-List’ 톱10에 선정됐다. 사진은 글로벌 사업총괄 및 미주지역본부장인 전일수 부사장(앞줄 맨 오른쪽) 등 이노션 미국법인 경영진. 이노션 제공
이노션은 글로벌 최고 권위의 마케팅 전문지 가 발표한 ‘2026 A-List’ 톱10에 선정됐다. 사진은 글로벌 사업총괄 및 미주지역본부장인 전일수 부사장(앞줄 맨 오른쪽) 등 이노션 미국법인 경영진. 이노션 제공


이노션이 대한민국 광고회사 최초로 미국 시장 내 ‘가장 뛰어난 마케팅 기업 톱10’에 이름을 올렸다고 11일 밝혔다. 글로벌 권위의 마케팅 전문지 ‘Ad Age’가 발표한 ‘2026 A-List’에 선정된 것으로 국내 대행사가 이 리스트에 포함된 것은 역대 처음이다.

‘A-List’는 미국 내 에이전시를 대상으로 크리에이티브 성과와 실적, 업계 영향력을 종합 평가하는 지표로, 광고계의 ‘미쉐린 스타’로 불릴 만큼 권위가 높다. 이노션은 지난해 미국 법인 매출이 전년 대비 7.7% 성장한 4억 6000만 달러를 기록하는 등 견조한 비즈니스 성과와 독보적인 혁신 역량을 인정받았다.

김정아 이노션 대표이사는 “이번 성과는 단일 캠페인의 성공을 넘어 조직 전반의 경쟁력이 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 고객의 비즈니스 성과를 창출하는 글로벌 파트너로서 입지를 강화하겠다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
