최태원 “경제성장과 사회비용 감소 동시 달성하는 경제모델 필요”

윤호중 행안부 장관 만난 최태원 회장

저성장 극복하는 새로운 성장 전략 논의

“GDP 벗어나 사회적 비용 줄여야”

윤 장관 “사회연대경제기본법 추진”

최태원(왼쪽) SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 윤호중(가운데) 행정안전부 장관과 10일 서울 강남구 한국고등교육재단에서 열린 '2026 가치와 성장 포럼'에서 대담을 나누고 있다.

사회적가치연구원 제공

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 경제 성장과 사회 문제 해결을 동시에 달성하는 방향으로 재설계돼야 한다고 밝혔다.최 회장은 10일 사회적가치연구원이 서울 강남구 한국고등교육재단에서 개최한 ‘2026 가치와 성장 포럼’에서 윤호중 행정안전부 장관과 ‘정책가와 기업가의 솔루션 찾기’를 주제로 대담을 하며 이같이 주장했다. 최 회장은 “개별 기업이 이기적으로 돈을 벌어 얻은 경제적 이익에 세금을 거둬 정부가 사회 문제와 안전, 복지, 국방 등을 해결하는 게 전통적인 자본주의 모델이었지만 이제는 더 이상 작동을 하지 않고 있다”며 “수출 주도 경제라 내수의 취약함이 국내총생산(GDP)가 성장하지 못하도록 막았고 그 결과로 양극화가 극대화됐다”고 설명했다.최 회장은 성장 둔화의 해법으로 “여태껏 하지 않았던 새로운 경제 모델을 만들어내야 한다”며 “GDP 성장만을 기준으로 삼지 말고 사회 문제에 소비되는 사회적 비용을 줄이는 형식의 새로운 종류의 모델이 필요하다”고 말했다. 사회문제를 해결하지 못할 경우 복지와 사회적 갈등 비용이 지속적으로 증가해 결국 경제 성장 자체를 제약하는 악순환이 발생한다는 것이 최 회장의 설명이다.사회적 가치를 확산하는 방법으로는 성과 측정과 보상 시스템 구축을 핵심으로 꼽았다. 최 회장은 SK가 2015년부터 시행해온 사회적 가치 창출 실험을 예로 들며 “사회문제 해결 활동을 정량적으로 측정하고 이에 따른 인센티브를 제공할 경우 기업과 다양한 경제 주체의 참여를 확대할 수 있다”고 말했다.이에 윤 장관은 “사회문제 해결과 경제 성장을 동시에 달성하기 위해 정부 정책과 민간 혁신이 함께 작동하는 새로운 성장 생태계가 필요하다”고 화답했다. 윤 장관은 의원 시절 발의했던 사회연대경제기본법 제정을 추진하고 금융 지원 확대, 공공서비스 참여 확대 등을 통해 사회문제 해결 기반을 강화하겠다고 밝혔다.