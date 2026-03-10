대우건설 큐박스, 문서 작업 90% ‘순삭’

신규 건설 현장에 DX 솔루션 도입

대우건설은 국가 연구개발 과제 ‘스마트 건설기술 개발사업’을 통해 독자 개발한 범용 디지털 전환(DX) 솔루션 ‘큐박스(Q-BOX)’를 올해 신규 건설 현장에 전면 도입한다고 9일 밝혔다.큐박스는 클라우드 및 스마트 기기 기반의 통합 품질관리 솔루션이다. 현장 품질관리 업무의 디지털 전환을 목표로 업무 효율과 생산성을 높이기 위해 개발됐다. 2024년 개발을 마치고 지난해 국내 6개 건설 현장에서 실증을 마쳤다. 이후 24개 건설 현장에서 활용 중이다.지난해 큐박스의 실증 결과 문서 작업 시간이 90% 이상 단축됐다고 대우건설은 설명했다. 큐박스를 이용하면 모바일 애플리케이션과 태블릿 PC를 활용해 시간과 장소에 구애받지 않고 데이터를 입력할 수 있고 비대면 전자결재도 가능하다. 이를 통해 업무 효율과 품질관리 능력을 높이고 인건비도 절감할 수 있다는 것이다. 대우건설 관계자는 “큐박스는 단순한 솔루션 도입을 넘어 방대한 문서에 갇혀 있던 건설 현장 문화를 혁신하는 핵심 기술”이라고 소개했다.