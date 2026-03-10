유일한 그룹 공채 삼성, 오늘부터 상반기 채용

반도체 담당 DS 채용 대폭 확대

2026-03-10 B3면

4대 그룹 가운데 유일하게 공채 제도를 유지하고 있는 삼성이 10일부터 올해 상반기 공채 절차를 진행한다.삼성은 9일 “국내 투자 확대 노력을 지속하면서 우수 인재를 확보하고 청년들에게 양질의 취업 기회를 제공할 것”이라고 밝혔다. 이번 공채에는 삼성전자, 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스, 삼성생명, 삼성디스플레이, 삼성SDI, 삼성전기, 삼성SDS, 삼성화재, 삼성증권, 삼성자산운용, 삼성중공업, 삼성E＆A, 제일기획, 에스원, 삼성글로벌리서치, 삼성웰스토리 등 18개사가 참여한다.공채 지원자들은 오는 17일까지 삼성 채용 홈페이지 ‘삼성커리어스’에서 입사를 희망하는 회사에 지원서를 접수할 수 있다. 채용 절차는 3월 직무적합성 평가를 거쳐 4월 삼성직무적성검사(GSAT), 5월 면접, 건강검진 순으로 진행된다. 소프트웨어(SW) 직군 지원자는 GSAT 대신 실기 방식의 SW 역량 테스트를 치르며, 디자인 직군 지원자들도 GSAT를 치르지 않고 디자인 포트폴리오 심사를 통해 선발된다.삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채를 도입한 이래 올해로 70년째 대규모 공채 제도를 지속하고 있다. 1990년대 외환위기 등 이례적인 상황을 제외하면 1970년대 오일쇼크, 2000년대 금융위기 등 경제 위기 속에서도 공채를 실시해왔다. 현재 4대 그룹(삼성·SK·현대차·LG) 가운데 공채 제도를 유지하는 기업은 삼성이 유일하다.삼성은 올해 공채에서 반도체 슈퍼사이클에 힘입어 삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 DS 부문의 채용 규모를 확대할 것으로 전망된다. ﻿