삼성SDI, 로봇 전고체 배터리 첫 공개

‘인터배터리 2026’ 피지컬AI용 선봬

고밀도 소형제품… 장시간 사용 가능

2026-03-10 B2면

삼성SDI가 국내 최대 배터리 산업 전시회에서 휴머노이드 로봇 등 피지컬 인공지능(AI)용으로 개발 중인 전고체 배터리를 처음 공개한다.삼성SDI는 11일 서울 코엑스에서 개막하는 ‘인터배터리 2026’에서 AI 시대를 이끌 고품질 배터리 솔루션과 혁신 기술을 대거 선보인다고 9일 밝혔다.삼성SDI는 특히 내년 하반기 양산 목표로 개발 중인 전고체 배터리 기술력을 소개한다.로봇은 배터리 탑재 공간이 제한적이라 크기가 작으면서도 에너지 밀도가 높고 사용시간이 긴 배터리 사양이 요구된다. 삼성SDI는 이같은 요구를 반영해 제한적 공간에 높은 에너지 밀도와 출력 성능이 요구되는 전고체 배터리를 개발해왔다. 그동안 전기차에 탑재할 수 있는 각형 전고체 배터리를 주로 개발해왔지만, 앞으로 로봇, 항공시스템, 차세대 웨어러블 등 다양한 시장에 대응할 계획이다.삼성SDI는 에너지저장장치(ESS)용 배터리 솔루션을 비롯해 AI 데이터센터에 필수적인 무정전전원장치(UPS) 및 배터리 백업 유닛(BBU) 등에 탑재되는 초고출력 배터리도 선보인다. UPS용 배터리 ‘U8A1’을 탑재한 데이터센터 내 UPS 모형도 보여준다. AI 데이터센터 전용 제품인 U8A1은 고에너지 밀도를 구현함으로써 기존 제품 대비 공간 효율을 33% 높여 적은 수의 배터리로도 데이터센터가 요구하는 전력을 빠르고 안정적으로 공급할 수 있다.데이터센터 정전 시 데이터 소실을 막아주는 배터리백업유닛(BBU)용 고출력 배터리도 처음 전시된다. 삼성SDI는 BBU용 고출력·고용량 원통형 배터리 하부에 벤트(배기구)를 탑재해 안전성을 강화하고 발열을 줄였다.