삼성전자 노조, ‘5월 총파업’ 투표

2026-03-10 B1면

삼성전자 노동조합이 9일부터 총파업 여부를 묻는 표결에 돌입했다. 총파업이 현실화할 경우 2024년 이후 2년 만이자, 삼성전자 창사 이래 두 번째다. 또 ‘노란봉투법’(노조법 2·3조 개정안) 시행 이후 첫 대규모 파업 사례가 될 가능성도 제기된다.삼성전자 노조 공동투쟁본부는 이날부터 18일까지 전체 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반 투표를 실시한다고 밝혔다. 공동투쟁본부에는 초기업노조 삼성전자지부를 비롯해 전국삼성전자노조(전삼노), 삼성전자노조동행 등이 참여하고 있으며 전체 조합원 규모는 약 9만명이다.이번 투표에서 과반이 찬성할 경우 노조는 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 총파업에 돌입할 계획이다. 노사는 앞서 여러 차례 임금협상에 나섰으나 성과급 체계인 초과이익성과급(OPI) 상한선 폐지를 놓고 이견을 좁히지 못하면서 결국 최종 결렬됐다.산업계에서는 이번 파업이 현실화할 경우 파장이 적지 않을 것으로 보고 있다. 특히 반도체 사업부 직원들의 노조 가입률이 높은 상황에서 파업이 장기화하면 고대역폭메모리(HBM) 등 주요 제품 생산에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 크다. 앞서 초기업노조 측이 파업 참여를 독려하는 과정에서 파업 불참자를 두고 인사상 불이익 가능성을 언급해 논란이 일기도 했다.