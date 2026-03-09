HD현대일렉트릭, 美 2공장 착공

HD현대일렉트릭, 美 2공장 착공

입력 2026-03-09 00:08
수정 2026-03-09 00:08
HD현대일렉트릭이 미국 앨라배마에 제2공장 건설에 착수했다. 앨라배마 공장은 북미 최대 규모의 초고압 변압기 생산기지로, 전력 인프라 호황에 대응해 생산능력을 확보할 계획이다.

HD현대일렉트릭은 6일(현지시간) 미국 앨라배마주 몽고메리시에 위치한 북미 생산법인(HD HPT)에서 제2공장 기공식을 개최했다고 8일 밝혔다. 행사에는 김영기 HD현대일렉트릭 사장, 이준호 애틀랜타 총영사, 앨런 맥네어 앨라배마주 상무장관 등이 참석했다.

2026-03-09 B3면
위로