석유·가스 중동 의존도 10년만에 20%p 감소…미국으로 수입선 다변화

중동 전쟁에 美 원유·천연가스 주목

지난해 중동 국가 수입비중 68.8%

2016년 85.2%에서 감소…美 비중 상승

중동 사태의 여파로 국내 휘발유와 경유 가격이 상승하고 있는 가운데 시민들이 8일 서울 서초구 경부고속도로 부산방향 만남의광장 휴게소 내 주유소에서 주유하고 있다. 2026.3.8 이지훈 기자

미국·이스라엘과 이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 봉쇄된 가운데 미국으로 원유·가스 등 에너지 수입선을 다변화하는 카드가 주목받고 있다. 미국의 서부텍사스산 원유와 셰일가스가 중동산보다 싸고, 중동의 지정학적 리스크가 없어 정치적으로 안정돼 있다는 분석이다.8일 한국무역협회 통계 서비스에 따르면 지난해 한국의 원유(MTI 1310 기준) 수입액 총 753억 달러(약 111조 8200억원) 중 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 중동 국가 수입 비중이 68.8%였다.석유의 중동 수입 의존도는 2016년 85.2%에 달했지만 주요 수입국을 미국으로 다변화하며 꾸준히 낮아졌다. 2021년 59.5%까지 떨어졌다 2022년 67.0%, 2023년 71.6%로 다시 반등했던 중동 의존도는 지난해 다시 70% 선 밑으로 내려갔다. 지난해 미국은 석유 수입 비중 17.1%로 2대 수입국을 기록했다.천연가스(MTI 1340 기준)는 지난해 총 수입액 260억 달러 중 19.7%만 중동에서 수입했다. 지난해 천연가스 최대 수입국은 호주(32.8%)였고 카타르(15.3%), 말레이시아(15.0%), 미국(9.2%), 러시아(5.1%), 인도네시아(3.5%), 오만(4.5%) 등이 뒤이었다. 천연가스의 중동산 수입 의존도는 2019년까지 44.9%였으나 이후 20~30%대 등락을 거듭하다 지난해 19.7%로 떨어져 20%선 아래로 내려갔다.정부와 에너지 기업들은 특히 트럼프 1기 미국 행정부가 셰일가스 수출을 본격적으로 시작했던 시기 에너지 수입을 확대해왔다. 트럼프 행정부 1기 출범 직전인 2016년 미국산 석유와 천연가스 수입 비중은 각각 0.3%, 0.1% 수준에 불과했지만 트럼프 1기를 거친 뒤 각각 12.5%, 18.9%로 올랐다. SK E＆S와 GS EPS 등이 미국산 LNG를 수입하고 있으며, 한국 정부 역시 지난해 7월 관세 협상에서 상호관세율 인하를 조건으로 4년간 1000억 달러 규모의 미국산 에너지 구매를 약속한 바 있다.