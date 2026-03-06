‘셀트리온 창업 공신’ 김형기 부회장 퇴임

오는 24일 정기 주총 사내이사 선임 안건 변경

셀트리온 창업 공신 김형기 셀트리온 글로벌판매사업부 대표이사·부회장이 회사를 떠난다.셀트리온은 김 부회장이 일신상의 사유로 퇴임을 결정해 오는 24일 정기 주주총회 사내이사 선임 안건을 변경했다고 6일 밝혔다.김 부회장은 과거 대우자동차 시절부터 서정진 회장과 인연을 맺어온 핵심 측근으로 통한다. 셀트리온에서 전략기획과 재무 분야의 중요 역할을 수행했으며 공동대표이사 사장, 셀트리온헬스케어 대표 등을 역임했다.김 부회장의 빈자리를 채울 신민철 사장은 재무관리본부장, 관리본부장을 거쳐 관리부문을 총괄하고 있으며, 주총을 거쳐 사내이사로 선임될 예정이다.