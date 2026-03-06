LG이노텍, “협력사 손잡고 솔루션 기업 도약”

100개사와 동반성장협약 체결
동반성장펀드 등 여러 분야 지원
LG이노텍이 5일 서울 강서구 LG사이언스파크에서 문혁수 사장을 비롯한 LG이노텍 관계자와 협력회 회장사인 에이피텍 주재철 대표 등 주요 협력사 대표 40여명이 참석한 가운데 ‘2026 동반성장 상생데이’를 열고, 2026년 공정거래 및 동반성장협약을 체결했다. LG이노텍 제공
LG이노텍이 서울 강서구 LG사이언스파크에서 ‘2026 동반성장 상생데이’를 개최했다고 6일 밝혔다.
동반성장 상생데이는 LG이노텍과 협력사가 공정거래 및 동반성장을 위해 상호 간의 협력을 다지는 행사로 2010년부터 매년 진행해왔다. 이번 행사에는 문혁수 사장을 비롯한 LG이노텍 관계자와 주요 협력사 대표 등 40여 명이 참석했다.
이날 LG이노텍은 100여 개 협력사와 ‘2026년 공정거래 및 동반성장협약’을 체결했다. 협약에 따라 회사는 금융, ESG, 교육 등 다양한 분야에서 협력사를 위한 동반성장 프로그램을 추진한다.
LG이노텍은 ‘동반성장펀드’, ‘스마트공장 구축 지원’ 등 금융 지원 프로그램을 적극 시행할 계획이다. 동반성장펀드는 시중 은행보다 낮은 금리로 협력사에 자금을 지원하는 것으로, 올해 총 1430억원 규모로 조성해 운영한다. 지금까지 이 펀드를 이용한 협력사는 120개사이며, 누적 지원 금액은 2620억원에 달한다.
‘스마트공장 구축 지원’ 프로그램은 높은 비용으로 공장 자동화에 어려움을 겪는 협력사에 구축비의 최대 60%를 지원하는 제도다. 올해로 6년째를 맞았으며, 지금까지 37개 기업이 수혜를 입었다.
협력사의 ESG 역량 강화를 위한 지원 프로그램도 지속 운영한다. LG이노텍은 협력사가 글로벌 ESG 경영 요구에 효과적으로 대응할 수 있도록 ESG 컨설팅을 제공한다. 2022년부터 현재까지 100여 개 협력사가 혜택을 받았다. 올해는 지속가능한 공급망 실사지침(CSDDD) 준수를 위한 역량 강화 프로그램도 지원할 계획이다.
문 사장은 “협력사 덕분에 LG이노텍이 탁월한 고객가치를 제공하는 ‘신뢰받는 기술 파트너’로 자리매김하고 있다”면서 “협력사와의 적극적인 상생 협력을 기반으로, 부품 기업을 넘어 최적의 솔루션을 제공하는 ‘솔루션 기업’으로 거듭날 것”이라고 강조했다.
