삼성SDS, 국내 AX 시장 주도… 챗GPT 엔터프라이즈 잇달아 공급 계약

2026-03-06 B4면

삼성SDS가 국내 기업들과 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 잇따라 체결하며 기업용 생성형 인공지능(AI) 시장에서 주도권을 강화하고 있다.삼성SDS는 고려아연, 아이크래프트, 티맥스소프트 등 산업별 대표 기업과 챗GPT 엔터프라이즈 공급 계약을 확정했다고 5일 밝혔다. 삼성SDS는 지난 1월 계약한 섹타나인, 하나투어 등을 포함해 공공·금융·제조·유통·서비스 등 다양한 산업군에서 10개 이상 고객사를 확보했다.삼성SDS는 지난해 12월 국내 최초로 오픈AI의 챗GPT 엔터프라이즈 공식 리셀러 파트너로 선정돼 기업들에 맞춤형 AX(AI 전환) 전략을 제공해 왔다. 챗GPT 엔터프라이즈는 기업 내부 데이터가 AI 학습에 활용되지 않도록 설계된 보안 구조와 강화된 관리 기능을 갖춘 기업 전용 서비스다.이번에 계약을 체결한 고려아연은 ‘AI 기반 스마트 제련소’ 등에 챗GPT 엔터프라이즈를 활용할 계획이다. AI 인프라 설계·구축 전문기업 아이크래프트는 엔지니어 중심 조직의 업무 효율을 극대화하고 디지털 혁신을 가속화하기 위해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입했다. 이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 “최고의 AX 파트너로서 국내 시장에서 새로운 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.