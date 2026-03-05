한국·필리핀 조선 협력 강화…가교 역할 맡은 정기선 회장

한국전 참전용사 기념비 참배

비즈니스 포럼 참석·조선소 방문

이미지 확대 정기선(왼쪽부터) HD현대 회장, 김정관 산업부 장관, 신동빈 롯데그룹 회장, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 류진 한국경제인협회 회장이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 이재명 대통령 발언을 듣고 있다. 필리핀 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정기선(왼쪽부터) HD현대 회장, 김정관 산업부 장관, 신동빈 롯데그룹 회장, 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관, 류진 한국경제인협회 회장이 4일 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 한-필리핀 비즈니스 포럼에서 이재명 대통령 발언을 듣고 있다. 필리핀 연합뉴스

정부의 경제사절단 일원으로 필리핀을 방문 중인 정기선 HD현대 회장이 한·필리핀 간 우호 증진을 위해 가교 역할에 나섰다.HD현대는 정 회장이 한국전쟁 참전용사 기념비를 참배하고 한·필리핀 비즈니스 포럼에 참석했다고 5일 밝혔다.정 회장은 지난 4일(현지시간) 마닐라 국립 영웅묘지에 있는 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화했다. 필리핀은 한국전쟁 당시 아시아 국가 중 가장 먼저 전투부대를 편성해 가장 많은 7420명의 병력을 파병했다.다음날에는 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동으로 개최한 ‘한-필리핀 비즈니스 포럼’에 참석해 양국 경제협력 확대를 위한 세부 방안을 모색했다.이어 정 회장은 필리핀 수빅만에 위치한 HD현대필리핀조선을 방문해 직원 기숙사 신축 현장 및 야드를 둘러보며 현지 근무 중인 직원들을 격려했다. 정 회장은 “임직원들이 불편이 없도록 주거와 의료, 치안 등 분야를 더욱 각별히 챙기겠다”며, “무엇보다 안전을 최우선으로 맡은 바 일에 최선을 다해주시기를 바란다”고 말했다.HD현대의 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 2024년 5월 미국의 서버러스 캐피탈과 필리핀 조선소 일부 부지에 대한 임차계약을 체결, HD현대필리핀을 출범시켰다. 지난해 9월에는 HD현대필리핀이 건조하는 첫 선박인 11만 5000t급 석유화학제품운반선 건조를 위한 강재절단식을 갖기도 했다.HD현대중공업은 2016년 이후 필리핀으로부터 총 12척의 함정을 수주했고, 2022년에는 현지에 군수지원센터를 설립, 호위함과 초계함 등 함정의 MRO(유지·보수·정비) 사업을 펼치고 있다.