KT, AI 네트워크 협력체 ‘AINA’ 초대 의장사로 출범[MWC26]

KT가 한국형 인공지능(AI) 네트워크 생태계 육성을 위한 협력체 ‘AINA’(AI 네트워크 얼라이언스)의 초대 의장사를 맡아 글로벌 주도권 확보에 나선다.4일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26 현장에서 열린 이번 출범식은 AI 시대 필수 인프라인 초고성능 네트워크 분야에서 민·관·학의 역량을 결집하는 계기가 될 전망이다.AINA는 KT를 포함한 국내 통신 3사(SK텔레콤·KT·LG유플러스)와 13개 의장사, 20여개 인프라 기업이 참여해 기술 표준화와 산업 생태계 조성을 논의하는 플랫폼이다. KT는 대표 의장사로서 국내외 산·학·연 기관 간의 협력 과제를 구체화하고, 정부의 AI 네트워크 정책 방향을 산업 현장에 반영하는 ‘조정자’ 역할을 수행하게 된다.이번 출범의 핵심은 한국형 네트워크 모델의 글로벌 확장성이다. KT는 현장에서 엔비디아, 소프트뱅크 등이 참여하는 국제 협력체 ‘AI-RAN 얼라이언스’ 및 싱가포르 기술디자인대학교(SUTD)와 업무협약(MOU)을 체결했다. 이를 통해 AINA는 국내 논의를 넘어 글로벌 기업들과 기술 및 표준을 연계하는 실질적인 실행 기구로 운영될 방침이다.서창석 KT 네트워크부문장 부사장은 “AINA는 국내 AI 네트워크 산업의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 실질적인 협력체가 될 것”이라며 “KT는 초대 의장사로서 한국이 글로벌 AI 네트워크 생태계의 주도권을 확보할 수 있도록 회원사들과 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.