‘목소리의 지능화’ 택한 LGU+, 거대한 ‘AI 공장’ 세우는 SKT…각기 다른 AI 생존법[MWC26]

SK텔레콤과 LG유플러스가 인공지능(AI)을 이용한 상반된 글로벌 생존 전략을 꺼내 들었다. SK텔레콤이 그룹사 역량을 결집해 거대한 ‘AI 데이터센터(DC) 공장주’가 되겠다는 포부를 밝혔다면, LG유플러스는 통화 등 음성 데이터를 자산화해 ‘글로벌 AI 소프트웨어 수출’로 승부하겠다는 청사진을 그렸다.4일(현지시간) 스페인 바르셀로나 MWC26 현장에서 간담회를 연 홍범식 LG유플러스 대표는 수익성 중심의 소프트웨어 전략을 강조했다. 홍 대표는 “지향점은 통신과 AX(AI 전환) 기술의 솔루션화를 주도하는 글로벌 AI 소프트웨어 기업이 되는 것”이라며 성장이 정체된 국내를 넘어 반복적인 매출이 발생하는 소프트웨어 확장이 필수적이라고 단언했다.핵심 수익원은 통신사가 직접 서비스를 운영하며 검증을 끝낸 솔루션을 외부에 파는 ‘인솔싱’(In-sourcing) 모델이다. 통신사 스스로가 가장 까다로운 첫 고객이 되어 서비스 완성도를 높인 뒤 시장에 내놓겠다는 전략이다. 이를 위해 LG유플러스는 B2C 영역의 AI 통화 비서 익시오와 B2B 분야의 엔터프라이즈 AI 풀스택 구축에 전사적 역량을 집중할 방침이다.LG유플러스의 AI 비전인 ‘사람 중심 AI’는 S·U·P·E·R(안심·편의·개인화·감성·대부흥) 프로젝트를 통해 구체화된다. 안심과 편의를 넘어 올해부터는 초개인화와 감성 단계로 진입, ‘AI 대부흥’ 시대를 열겠다는 포부다. 홍 대표는 “피지컬 AI 시대의 핵심 인터페이스는 음성”이라며 맥락과 감정까지 읽어내는 고도화된 ‘익시오 프로’ 출시를 예고했다.수출 방식 또한 유연하다. 홍 대표는 데이터 주권이 까다로운 유럽이나 동남아 시장을 언급하며 플랫폼 전체 공급뿐만 아니라 필요한 기술 스택(Stack)만 따로 떼어 파는 모델도 가능하다고 설명했다. 그는 “국가별 기술·규제 문제로 시간이 걸리고 있지만 스택별 플랫폼 수출 등을 통해 올해 안에 1~2개 사업자와 성과를 내는 것이 목표”라고 밝혔다.현장에서는 생성형 AI가 기존 소프트웨어 기업들의 존재 가치를 없애는 종말적 상황인 ‘사스칼립스’(SaaS-pocalypse)에 대한 우려도 제기됐다. 홍 대표는 이에 대해 인터페이스 주도권이 터치에서 음성으로 넘어가는 지점을 생존의 열쇠로 꼽았다. 그는 “모든 인터페이스가 음성으로 전환될수록 가장 복잡한 음성 데이터와 상담 워크플로우를 보유한 통신사의 가치는 높아질 것”이라며 빅테크가 갖지 못한 현장의 음성 데이터로 새로운 문법을 쓰겠다고 역설했다.LG유플러스가 소프트웨어 지능에 집중했다면, SK텔레콤은 그 지능이 돌아갈 거대한 하드웨어 공장 자체를 장악하는 길을 택했다. 전날 간담회를 연 정석근 SK텔레콤 최고기술책임자(CTO)는 인프라 수직계열화 전략을 전면에 내세웠다. 정 CTO는 “AI DC를 단순 건물이 아닌 칩과 에너지가 결합된 종합 솔루션”으로 정의하며 구조적 변화에 대응하는 ‘공장 건축주’가 되겠다고 선언했다.이러한 공장을 짓기 위한 무기는 그룹 차원의 풀스택 역량이다. SK하이닉스의 칩과 SK에코플랜트의 건설 기술 등을 활용해 발전소부터 서버, 칩과 소프트웨어를 전체적으로 최적화할 수 있는 곳은 SK그룹이 유일하다는 설명이다. 단순히 인프라만 까는 것이 아니라 그 안에서 돌아가는 소프트웨어와 독자 모델까지 유기적으로 결합해 운영 효율을 극대화한다는 전략이다.문제는 투자 규모다. 정 CTO는 AI 인프라 구축에 수조원대 투자가 소요되는 현실을 짚으며 GPUaaS(서비스형 GPU)의 필연성을 역설했다. GPUaaS는 고가의 그래픽처리장치(GPU)를 직접 구매하는 대신 클라우드처럼 빌려 쓰는 구독형 서비스다. 그는 “10메가와트(MW) 규모 AI DC 구축 시 GPU 도입에만 8000억원이 투입되며 규모를 확장할 경우 투자비는 조 단위로 치솟는다”며 “이를 소유가 아닌 서비스형 모델로 전환해 리스크를 분산하고 인프라 자체를 상품화하겠다”고 밝혔다.