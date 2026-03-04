냉혹한 글로벌 문턱…K-스타트업, 바르셀로나서 실력으로 정면 돌파[MWC26]

이미지 확대 천홍석 트위니 대표가 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 8.1홀에서 열린 MWC26의 스타트업 피칭 스테이션에서 프레젠테이션을 하고 있다. 바르셀로나 민나리 기자 닫기 이미지 확대 보기 천홍석 트위니 대표가 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 8.1홀에서 열린 MWC26의 스타트업 피칭 스테이션에서 프레젠테이션을 하고 있다. 바르셀로나 민나리 기자

“시장에 이미 자율주행 로봇이 넘쳐납니다. 그 수많은 로봇 사이에서 당신들만의 고유한 강점은 무엇이며, 어떻게 차별화됩니까?”3일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 8.1홀. 전시장 입구에서 가장 멀리 떨어진 이곳은 MWC의 스타트업 전용관 ‘4YFN(4 Years From Now)’이 자리한 곳이다. 대기업관의 화려한 쇼케이스는 없지만 ‘4년 뒤’ 본무대의 주인공을 꿈꾸는 젊은 에너지가 가득했다. 이날 KT가 지원하는 8개 혁신 기업의 피칭 세션이 끝나자 KPN 벤처스의 한스 소겐 투자자가 마이크를 잡았다. 그는 기술적 수사보다는 비즈니스의 실질적인 생존 가능성을 파고드는 ‘송곳 질문’을 던졌고, 순간 무대 위 공기는 팽팽한 긴장감으로 얼어붙었다질문을 받은 자율주행 로봇 전문기업 ‘트위니’는 글로벌 시장의 냉혹한 문턱을 실감해야 했다. 쏟아지는 영어 질문의 압박감 속에 천홍석 트위니 대표는 답변을 이어가는 데 적잖은 고전를 치렀다. 그러나 무대 밖에서 만난 천 대표의 눈빛은 달랐다. 그는 앞서 진행된 기자 간담회에서 “휴머노이드가 춤추는 화려한 영상은 많지만, 정작 복잡한 현장을 조이스틱 없이 스스로 걷는 로봇은 없다”며 “독자적 알고리즘으로 노이즈를 80% 이상 제거해 별도의 표식 없이도 위치를 인식하는 실전 기술로 승부하겠다”는 소신을 피력했다.이날 피칭 무대에선 ‘K-스타트업’의 기세를 확인할 수 있었다. 통신 장비 전문 ‘이루온’은 지상 특화망과 위성을 잇는 다계층 네트워크를 선보이며, 실외 피지컬 AI 시대에 필수적인 통신 인프라 공급 역량을 피력했다. 공정 최적화 AI 기업 ‘인이지’는 중공업 공정 효율을 높여 에너지를 아끼는 ‘설명 가능한 AI(XAI)’를 통해 단순 예측을 넘어선 구체적인 운영 가이드를 제시하며 제조 혁신의 가능성을 증명했다. ‘AI O2O’는 복잡한 B2B 가격 협상을 인공지능이 대신해 수익성을 극대화하는 ‘네고 위즈(NEGO WIZ)’ 등 비즈니스 최적화 솔루션을 선보이기도 했다.KT 외에 다른 이동통신사들의 지원 사격도 든든했다. SK텔레콤은 AI·ESG 분야 스타트업 15개사와 단독 전시관을 꾸리고 4일(현지시간) 유럽 주요 VC 대상 투자 설명회를 열 예정이다. LG유플러스 역시 스타트업 10개사를 지원했는데, 특히 오픈이노베이션 프로그램 ‘쉬프트’ 협업 기업인 ‘에임인텔리전스’(AI 보안 검증), ‘인핸스’(AI 이커머스 자동화), ‘옵트AI’(AI 추론 최적화) 3곳이 ‘4YFN 어워즈 TOP 20’ 최종 후보에 오르는 쾌거를 거뒀다.같은 날 통합 한국관에서 열린 ‘K-이노베이션 데이’에는 온디바이스 AI 반도체 기업 ‘딥엑스’와 AI 에이전트 플랫폼 ‘랭코드’ 등이 참여해 글로벌 투자자들의 시선을 잡았다. 코트라는 서울경제진흥원 등 10개 기관과 함께 131개 기업 규모로 ‘KOREA’라는 단일 브랜드 아래 통합 한국관을 마련해 한국 AI 기술의 글로벌 진출을 적극 지원했다. 올해로 20주년을 맞은 바르셀로나 MWC는 ‘지능화 시대(The IQ Era)’라는 주제 아래 국내 약 180개사가 출사표를 던졌다.