종근당, 학생 403명에 장학금ㆍ무상 기숙사

정재정 이사장 "융합형 인재 지원"

정재정(앞줄 왼쪽 네 번째) 종근당고촌재단 이사장과 최희남(앞줄 왼쪽 첫 번째) 종근당홀딩스 대표가 지난달 27일 서울 서대문구 종근당빌딩에서 열린 '2026 종근당고촌재단 장학증서 수여식'에서 장학생들과 함께 주먹을 쥔 채 기념 촬영을 하고 있다.

종근당 제공

종근당 제공

2026-03-04

종근당고촌재단이 올해 신규 선발 장학생 110명을 포함해 국내외 403명에게 장학금과 무상 기숙사를 지원한다.재단은 지난달 27일 서울 충정로 종근당 본사에서 ‘2026년도 장학증서 수여식’을 가졌다고 3일 밝혔다. 재단은 학술사업 등을 포함한 공익사업 전반에 연간 약 30억원 규모의 장학사업을 진행한다. 우선 장학생 중 168명에게는 11억원의 학자금 및 생활비 장학금을 지원하고, 지방 출신 대학생 235명에게는 공과금을 포함한 일체의 비용 부담 없이 거주할 수 있는 무상 기숙사 ‘종근당고촌학사’를 제공한다. 서울 내 4개관이 있으며 기숙사 지원 규모는 연간 약 19억원에 달한다.종근당고촌학사는 전월세난으로 주거 문제를 겪는 지방 출신 대학생들을 위해 설립한 민간 장학재단 최초의 주거 지원 시설이다. 청년들이 겪는 어려움을 실질적으로 해결해 보자는 이장한 종근당 회장의 제안으로 마련됐다.올해 장학생으로 선발된 김문경(숙명여대) 학생은 “저의 성장 가능성을 발견하고 미래를 위해 적극 지원해 주신 재단에 감사하다”며 “이번 장학금이 꿈을 향한 강력한 동기부여가 된 만큼, 전공 분야에서 전문성을 쌓아 훗날 누군가에게 다시 희망을 줄 수 있는 사람으로 거듭날 것”이라고 밝혔다.정재정 종근당고촌재단 이사장은 “무한한 가능성을 지닌 학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 전념하여 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것이 재단의 사명”이라며 “장학생들이 전문 지식과 따뜻한 인성을 겸비한 융합형 인재로 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.종근당고촌재단은 1973년 기업 이윤의 사회 환원을 목표로 종근당 창업주 고 고촌(高村) 이종근 회장의 사재로 설립된 장학재단이다. 재단은 인도네시아, 베트남 등 해외 장학생까지 지원 범위를 확대하며 설립 이후 53년간 1만 926명에게 761억원을 지원하며 국내 제약 기업 최대 규모의 장학사업을 운영하고 있다.