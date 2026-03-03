홍범식 CEO “보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심…글로벌 AI 표준 만들자”[MWC26]

이미지 확대 홍범식 LG유플러스 대표가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 MWC26에서 기조연설을 하고 있다. 사진공동취재단 닫기 이미지 확대 보기 홍범식 LG유플러스 대표가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나 피라 그란 비아 전시장에서 열린 MWC26에서 기조연설을 하고 있다. 사진공동취재단

“올라 바르셀로나(안녕 바르셀로나)! 보나 타르다(좋은 오후입니다)!”홍범식 LG유플러스 CEO가 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘MWC26’ 개막식 기조연설 무대에 올랐다. 홍 CEO는 현지어인 카탈루냐어를 섞은 인사를 건네며 장내의 시선을 모았다. 그는 이날 국내 통신사 경영진 중 유일하게 기조연설자로 나서 ‘사람 중심 AI’를 주제로 LG유플러스의 미래 비전을 발표했다. LG그룹 내 인사가 MWC 공식 기조연설을 맡은 것은 이번이 처음이다.홍 CEO는 미국 보스턴에 사는 아들에게 손주 소식을 전화로 전해 들은 개인적인 일화를 소개하며 강연의 문을 열었다. 그는 “아빠, 할아버지가 됐어요!”라고 외치던 아들의 목소리를 언급하며, 문자나 이메일로는 결코 느낄 수 없는 음성만의 정서적 힘을 강조했다. 이어 “의미 있는 순간을 나눌 때 사람과 사람을 연결해 주는 전화 통화보다 더 좋은 방법은 없다”며 음성이 가진 본질적 가치를 역설했다.LG유플러스는 이러한 음성 통화의 가치를 극대화하기 위해 AI 콜 에이전트 ‘익시오’(ixi-O)를 선보였다. 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지와 통화 중 검색 기능을 갖춘 것은 물론, LG그룹의 거대언어모델(LLM) ‘엑사원’을 기반으로 보안성을 높인 온디바이스 기술이 적용됐다. 홍 CEO는 익시오 도입 이후 고객 추천 지수(NPS)가 23점 상승하고 고객 이탈률은 기존 대비 5분의 1 수준으로 감소했다는 구체적인 지표를 통해 기술의 실효성을 입증했다.이어 홍 CEO는 미래 AI 시대의 인터페이스로 다시 한번 음성에 주목했다. 그는 “스마트 글라스와 같은 웨어러블 기기와 피지컬 AI가 등장하는 시대에는 음성이 그 중심에서 인터페이스가 될 것”이라고 전망했다. 익시오의 진화 방향에 대해서는 “대화 내용의 맥락을 이해하고 스스로 해야 할 일을 찾아 나서는 보이스 에이전트가 미래 소통의 핵심이 될 것”이라며 지능형 에이전트로서의 청사진을 제시했다.홍 CEO는 “우리가 만들고자 하는 것은 음성 통화에 대한 새로운 표준이며 모두를 위한 AI”라며 전 세계 통신사들이 함께 글로벌 AI 리더로 도약하자고 독려했다. 이날 기조연설 무대에는 존 스탠키 AT＆T CEO, 크리스티아노 아몬 퀄컴 CEO 등이 함께 참여해 미래 통신 기술에 대한 각사의 전략을 공유했다.