내 스마트폰으로 전세계 연결… 스페이스X의 ‘우주통신 혁명’

2026-03-03 B2면

이동통신 산업의 경계가 지상을 넘어 우주로 확장됐다. 스페이스X는 ﻿기기 개조 없이 일반 스마트폰을 위성과 직접 연결하는 기술로 지구상 모든 통신 사각지대를 지우겠다는 청사진을 공개했다.그윈 쇼트웰 스페이스X 사장과 마이클 니콜스 스타링크 엔지니어링 부사장은 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘MWC26’에서 기조연설자로 나서, 위성 직결 통신(Direct-to-Cell) 기술의 고도화와 차세대 위성 발사 계획을 발표했다.쇼트웰 사장은 스타링크의 구독자가 1000만명을 돌파했다면서도 “지구 인구의 약 3분의 1이 여전히 통신 소외 지역에 머물고 있다”고 말했다. 이어 통신은 생존과 직결된 문제라고 했다. 미국 로스앤젤레스 산불 땐 위성 직격 통신 기술로 40만명에게 긴급 경보를 전송했고, 통신 인프라가 파괴된 우크라이나에서는 100만건 이상의 메시지를 처리했다고 전했다.니콜스 부사장은 2027년 중반부터 시작될 2세대 위성망은 1세대 대비 링크 성능은 20배, 데이터 밀도는 100배 향상될 것이라고 밝혔다. 다운로드 속도는 100Gbps, 업로드 속도는 50Gbps를 상회한다. 이 거대한 위성망은 스페이스X의 차세대 발사체인 ‘스타쉽’을 통해 발사된다.이동통신 사업자의 시장을 뺏는다는 시각에서 대해 니콜스 부사장은 “위성 통신은 지상망이 닿지 않는 오지나 재난 시 추가 용량이 필요한 상황을 보완할 수 있다”며 전 세계 주요 이동통신사들과의 파트너십을 강조했다.업계는 이번 발표를 기점으로 스페이스X의 ‘우주 기반 AI 데이터센터’ 구축이 본격화 될 것으로 봤다. 최근 스페이스X는 AI 스타트업 xAI를 인수하며 통합 인프라 기업이 됐다.