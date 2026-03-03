호르무즈 봉쇄에 유가 13% 급등… 에너지 공급망도 ‘경고등’

WTI도 8% 올라… 배럴당 72달러

한국 원유 71%, LNG 20% 중동산

“분쟁 장기화 땐 수출에도 악영향”

정부 “원유·석유제품 208일분 비축”

이미지 확대 미국의 대(對)이란 군사작전으로 국제유가가 급등했다. 1일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 8.62% 폭등한 배럴당 72.80달러에 거래됐다. 사진은 2일 서울 시내 한 주유소에 휘발유와 경유 가격이 표시돼 있는 가운데 한 여성이 주유를 하고 있는 모습.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 미국의 대(對)이란 군사작전으로 국제유가가 급등했다. 1일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소에서 서부텍사스산중질유(WTI) 선물은 8.62% 폭등한 배럴당 72.80달러에 거래됐다. 사진은 2일 서울 시내 한 주유소에 휘발유와 경유 가격이 표시돼 있는 가운데 한 여성이 주유를 하고 있는 모습.

홍윤기 기자

2026-03-03 B1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이스라엘의 이란 공습과 이어진 이란의 보복 공격으로 중동 정세가 급격히 악화하면서 국제 유가가 급등했다. 이번 사태로 원유·액화천연가스(LNG) 등 국내 에너지 수급에 차질을 빚을 수 있다는 우려도 커진다. 원유 수송의 핵심 통로인 이란 호르무즈 해협의 봉쇄가 얼마나 지속될지가 관건이다.2일 블룸버그통신과 CNN 등에 따르면 뉴욕상품거래소에서 브렌트유 선물은 오전 한 때 금요일 종가보다 13% 급등한 82달러까지 치솟았다. 이후 이날 밤까지 배럴당 80달러를 육박하며 8~10% 가량 오른 가격이 지속되기도 했다. 서부텍사스산중질유(WTI) 선물도 8% 이상 급등한 배럴당 72달러 수준을 넘나들었다.전 세계 원유 해상 수송량의 약 30%, 하루 1500만 배럴이 통과하는 세계 최대 원유 수송로인 호르무즈 해협이 장기적으로 항행 불능이 될 경우, 국내 유가 상승은 물론 나아가 전력 수급에까지 영향을 미칠 수 있다. 허윤 서강대 국제대학원 교수는 “이란의 절대적 권위자가 사라지면서 권력 공백이 발생한 만큼 사태가 예상보다 길어지고, 호르무즈 해협 봉쇄 역시 장기화될 수 있다”고 말했다. 이어 “미국 등에서 가져오는 (대체 원유) 비중을 늘리는 등 컨틴전시 플랜을 세워야 한다”고 했다. 한국은 원유의 70.7%, LNG의 20.4%를 중동에서 들여오고 있다.에너지 공급 차질이 현실화할 경우 한국 경제 전반에 미칠 파장은 일파만파 커진다. 미국 싱크탱크 스팀슨 센터의 제임스 김 한국프로그램국장은 천연가스와 원유가 한국의 주요 에너지원이라는 점을 들어 “분쟁이 장기화하면 한국은 전력 공급 유지뿐 아니라 글로벌 공급망에서 제품을 생산하고 수출하는 역량에도 상당한 영향이 있을 가능성이 높다”고 우려했다.다만 유가 급등 우려에 대해 정부는 이날 “원유와 석유제품 208일분을 비축하고 있다. (이란 사태) 장기화에도 확실히 대비돼있다”고 강조했다. 이외 양수영 전 한국석유공사 사장은 “천연가스는 장기 공급 계약을 맺고 있어 당장은 에너지 수급에 큰 영향이 없겠지만 사태가 수개월 넘게 지속되면 타격이 불가피하다”고 내다봤다.원유 의존도가 높은 정유업계와 석유화학·항공·해운업계는 중동 정세를 예의주시하고 있다. 봉쇄가 장기화할수록 수급 차질과 원가 상승, 운임 인상 등이 겹쳐 충격이 커질 수밖에 없다. 업계에서는 최악의 경우 국제 유가가 배럴당 120~150달러까지 치솟을 수 있다는 전망도 나온다.또 사흘째 교전이 이어지면서 바레인, 요르단, 카타르 등 중동 하늘길은 완전히 막혔고, 플라이트레이더24에 따르면 이날 하루에만 중동 7개 공항에서 3400편 이상의 항공편이 취소됐다.