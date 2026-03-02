KT, 기업용 AI 운영체제 ‘에이전틱 패브릭’ 공개[MWC26]

이미지 확대 KT가 2일(현지시간) MWC26에서 선보이는 기업용 AI 운영체제(OS) ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’ 개요. KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT가 2일(현지시간) MWC26에서 선보이는 기업용 AI 운영체제(OS) ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’ 개요. KT 제공

​KT가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘MWC 26’에서 기업용 AI 운영체제(OS)인 ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’을 전격 공개한다. 생성형 AI를 단순한 문서 요약이나 검색 등 보조 도구 수준을 넘어, 기업의 핵심 업무를 직접 수행하는 ‘주체’로 격상시켜 디지털 전환(AX)의 실질적 해법을 제시하겠다는 포부다.​그동안 생성형 AI는 보안 문제와 복잡한 사내 시스템 연동, 예측 불가능한 판단 등의 한계로 인해 기업의 핵심 영역 진입에 어려움이 있었다. KT는 이를 해결하기 위해 자율성과 실행력을 갖춘 5개 레이어 구조의 기업형 OS 아키텍처를 설계했다. 특히 관리 영역과 실행 영역을 분리해 보안성을 높이면서도, SaaS형이나 구축형 등 다양한 IT 환경에 유연하게 대응하도록 한 점이 특징이다.​플랫폼의 핵심 기술인 ‘에이전트 오케스트레이션’은 여러 전문 에이전트가 협업하는 멀티 에이전트 운영 방식을 취한다. 오케스트레이터가 전체 프로세스를 관리하고, 진단·분석 등 특화된 에이전트들이 과업을 분담해 수행한 뒤 최종 산출물을 도출하는 구조다. KT는 이미 통신, 재무, 인사 등 자사의 내부 핵심 업무에 이를 적용해 실전 성능과 실행력을 검증해왔다.​운영의 신뢰성을 높이기 위한 ‘K RAI 평가’ 시스템도 도입됐다. 전용 에이전트가 스스로 평가 계획을 세워 레드팀 테스트를 수행하고 리포트를 생성하는 전 과정을 자동화했다. 이를 통해 11개 위험 영역을 정밀하게 점검하고 리스크 완화 솔루션을 제안함으로써 기업이 안심하고 AI를 도입할 수 있는 환경을 제공한다.​오승필 KT 기술혁신부문장(부사장)은 “에이전틱 패브릭은 어떤 업무 환경에서도 하나의 운영체제 위에서 AI를 통제하고 실행할 수 있도록 설계됐다”며 “기업 AX를 실질적으로 완성하는 파트너로서 시장을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.