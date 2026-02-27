팀 쿡, 갤럭시 S26에 반격 예고…“이제 애플의 시간”

이미지 확대 팀 쿡 X 계정 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 팀 쿡 X 계정 캡처.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 직접 나서 다음 주 애플 신제품 공개를 예고했다.쿡 CEO는 26일(현지시간) 자신의 X(옛 트위터)를 통해 “대단한 한 주가 기다리고 있다. 월요일 아침부터 바로 시작”이라고 쓴 게시물을 올렸다. 이는 다음 주 월요일인 2일부터 신제품 공개가 시작될 것이라고 암시한 내용이다. 업계에서는 애플이 다음 달 2일부터 4일까지 연속해서 신제품을 공개할 것으로 기대하고 있다. 애플은 뉴욕, 런던, 상하이에서 동시에 열리는 특별 애플 체험 행사에 언론을 초대했다.신제품은 최소 5개로 예상된다. 유력 후보군으로는 신규 저가형 맥북과 보급형 아이폰 17e를 비롯해 M5 맥북 프로, M4 아이패드 에어, 12세대 아이패드 등이 언급된다.이번에 공개되는 제품들은 보급형 대공습이라고 할 만한 라인업이다. M5 맥북 에어, 새로운 스튜디오 플레이 등도 거론되지만 일부는 시차를 둘 가능성이 있다.앞서 삼성전자는 지난 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코 언팩 행사에서 자사 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈를 공개했다. 이날부터 일주일간 사전 판매를 실시한다.