구글 "한국 정부 반출 결정에 감사…서비스 구현방안 마련"

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
구글 “한국 정부 반출 결정에 감사…서비스 구현방안 마련”

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-02-27 15:06
수정 2026-02-27 15:06
크리스 터너 부사장 입장 발표

구글 지도. 서울신문 DB
구글 지도.
서울신문 DB


구글은 한국 정부가 고정밀 지도의 국외 반출을 조건부로 허가하기로 결정한 데 대해 “진심으로 환영하며 깊은 감사를 드린다”고 밝혔다.

크리스 터너 구글 대외협력 정책 지식·정보 부문 부사장은 27일 구글코리아를 통해 배포한 입장문에서 이같이 전했다.

터너 부사장은 이어 “뛰어난 기술 리더십으로 세계를 선도하는 한국에서 구글 지도의 역량을 선보일 기회를 갖게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며 “이번 결정은 중요한 진전이며 구글은 구체적인 서비스 구현 방안을 마련하겠다”고 설명했다. 또한 “정부 및 국내 파트너들과 긴밀히 협력해 한국의 성장을 지원할 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 구글은 한국 디지털 생태계의 헌신적이고 책임감 있는 파트너로서 함께 하겠다”고 강조했다.

터너 부사장은 “한국의 혁신적인 역량이 구글 지도를 통해 빛을 발하고 대한민국의 저력이 전 세계에 널리 알려질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

하종훈 기자
