한화에어로, 호주 공장서 만든 AS9 자주포 첫 출하…인도·태평양 핵심 거점

자주포 3문 출하…국내 방산업체 첫 해외 생산 기지

한화에어로스페이스는 호주 현지 공장에서 K9 자주포의 현지 맞춤형 개조 모델 AS9을 처음 출하했다고 26일 밝혔다.한화에어로스페이스는 이날 호주 빅토리아주 질롱시의 현지 자주포·장갑차 생산공장 ‘H-ACE’에서 AS9 자주포 3문의 출하식을 열었다. AS9은 K9 자주포를 기반으로 호주 육군 요구에 맞춰 개조한 모델이다.H-ACE는 2024년 8월 완공된 국내 방산업체 최초의 해외 생산기지로 단순 조립을 넘어 생산·시험·검증까지 가능한 종합 방산 플랫폼으로 구축됐다. 약 15만㎡ 규모 부지에 본관, 생산동, 조립장, 주행시험장, 사격장 등 총 11개 시설을 갖추고 있다.한화에어로스페이스는 올해 안에 호주산 AS10 탄약운반차도 처음 출하하는 등 호주 육군에 AS9 자주포 30문과 AS10 탄약운반차 15대를 순차적으로 공급할 계획이다. 또 현지 생산 체계를 통해 납기 단축과 운영 효율을 높이고 호주 정부의 방산 자립 기조에도 부응한다는 전략이다.한화에어로스페이스 관계자는 “해외 공장에서 만든 자주포의 첫 출하는 K방산 수출이 새로운 단계에 진입했음을 의미한다”며 “호주 현지 공장을 인도·태평양 지역의 핵심 생산 거점으로 육성해 나가겠다”고 말했다.