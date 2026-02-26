네이버, 탈팡족 잡나…‘쇼핑 AI 에이전트’ 가동

이미지 확대 네이버 AI 쇼핑에이전트 닫기 이미지 확대 보기 네이버 AI 쇼핑에이전트

네이버가 인공지능(AI)을 필두로 커머스 경험의 패러다임 전환에 나섰다. 최근 쿠팡 멤버십을 탈퇴하는 이른바 ‘탈팡족’이 늘어나는 상황에서 대화형 인터페이스를 통한 ‘초개인화’ 쇼핑 비서 서비스를 제공해 경쟁력을 공고히 하겠다는 전략이다.네이버는 26일 AI 쇼핑 앱 ‘네이버플러스 스토어(네플스)’에 사용자 개인의 취향과 목적에 맞는 상품을 제안하고 구매 결정을 돕는 ‘쇼핑 AI 에이전트’ 베타 서비스를 출시했다고 밝혔다.이번 서비스의 가장 큰 특징은 검색창에 키워드만 입력해도 즉각 가동되는 ‘쇼핑 탐색 가이드’다. 예를 들어 사용자가 ‘소파’를 검색하면 AI 에이전트는 사용자가 소재와 기능 등 속성을 먼저 결정할 수 있도록 상세한 구매 가이드를 제시한다. 패브릭 소파는 포근한 거실 분위기를, 가죽 소파는 고급스러운 외관과 관리 편의성을 강조하는 식이다.“신혼집 소파 추천해 줘, 강아지와 같이 살고 있어”와 같이 복합적인 조건을 제시하면, AI가 상품 스펙과 수만 개의 구매 후기를 실시간으로 분석한다. 반려동물과의 생활에 필수적인 내구성과 청결 관리 포인트를 짚어내며 ‘아쿠아텍스’ 등 특정 소재 상품을 우선순위로 보여주는 방식이다. 이는 네이버가 자체 확보한 커머스 특화 거대언어모델(LLM) ‘쇼핑 인텔리전스’를 통해 가격, 배송 정보, 사용자 선호 데이터를 유기적으로 학습했기에 가능한 결과다.이 서비스는 상반기 내 뷰티와 식품 등으로 적용 범위를 빠르게 넓혀갈 예정이다. 향후에는 실시간 쇼핑 트렌드 분석과 장바구니 담기 등 쇼핑 여정 전반을 지원하는 ‘풀케어 에이전트’로 고도화된다.