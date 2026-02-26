데몬헌터스 ‘골든’에 불고기·김밥…모바일 분야 ‘K혁신’ 강조한 갤럭시S26 언팩

삼성전자, 갤럭시 S26 시리즈 첫 공개

미국 샌프란시스코 팰리스 오브 파인 아트에서 개최된 '갤럭시 언팩 2026' 행사에서 노태문 삼성전자 대표이사 DX부문장 사장이 '갤럭시 S26 시리즈'를 소개하고 있다.

매기 강 케이팝 데몬 헌터스 총 감독이 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 갤럭시 S26 언팩 2026에 참석해 기념 촬영을 하고 있다.

삼성전자의 갤럭시 S26 언팩 2026이 열린 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 관람객들이 무대를 촬영하고 있다.

“이번 갤럭시 S26으로 확실해졌어요. 갤럭시 시리즈는 더 이상 적수가 없습니다.”삼성전자의 ‘갤럭시 언팩 2026’ 행사가 열린 25일(현지시간) 미국 샌프란시스코에 위치한 팰리스 오브 파인아트에서 만난 테크 인플루언서 하디는 갤럭시 S26에 대한 소감에 “심지어 S25와도 비교할 수가 없다”며 이같이 말했다. 하디는 “비록 가격이 조금 올랐지만, 아이폰 등 다른 휴대전화와 비교하면 충분히 지불할 가치가 있는 제품”이라고 극찬했다.실제로 이날 언팩 행사장에선 1200석의 좌석을 가득 채운 관객들이 갤럭시 S26의 새로운 기능이 공개될 때마다 환호와 박수를 보냈다. 앉을 수 있는 좌석이 없어 행사장 양 옆과 뒤편에는 수백여명의 참석자들이 일어선 채 언팩을 관람했다.특히 모바일 업계 최초로 측면에서 보이는 화면을 제한한 ‘갤럭시 S26 울트라’의 ‘프라이버시 디스플레이’ 기능이 시연될 때는 관객석에서 놀랍다는 듯 격한 환호성과 박수갈채가 이어지기도 했다. 언팩에 초대된 테크 유튜버 드릭리는 “가장 놀라운 기능은 당연히 프라이버시 디스플레이”라며 “저와 같은 인플루언서 뿐 아니라, 프라이버시에 갈수록 민감해지는 지금 사람들에게 딱 필요하다”고 말했다.언팩 2026의 무대 연출은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 총감독인 매기 강이 맡았다. 매기 강은 이날 언팩 본행사에도 참석해 관객석 앞쪽에 앉아 행사를 지켜봤다. 언팩 본행사가 앞뒤로 행사장에는 케이팝 데몬헌터스의 주제곡인 ‘골든’과 ‘소다팝’ 등이 울려퍼졌다. 매기 강은 “삼성은 전통과 미래를 연결하는 특별한 다리 역할을 하고 있다”며 “언팩 또한 단순한 제품 발표를 넘어 규모, 에너지, 기술 혁신을 대하는 사람들의 태도까지 하나의 문화적 영감으로 느껴졌다”고 말했다.무선 이어폰인 ‘갤럭시 버즈4’를 소개하는 영상에선 BTS 멤버인 슈가가 깜짝 등장해 좌중의 환호를 자아냈다. 작업실에서 셀프 카메라를 찍는 컨셉으로 나타난 슈가는 작업한 곡을 갤럭시 버즈4 프로로 듣는 모습을 보여주며 “작업한 대로 온전히 들려야 의미가 있다. 만든 그대로 들어보라”고 홍보했다.행사가 마무리될 무렵 행사장 출입구에는 참석자들을 위한 도시락이 준비됐다. 도시락에는 불고기 샌드위치와 김밥 등 한식 메뉴가 포함됐다. 후식으로는 낱개 포장이 된 약과가 제공돼 관람객의 흥미를 돋궜다. 유튜버 조시 퀴노네즈는 “삼성의 갤럭시 S26도 놀라웠지만, 케이팝 데몬 헌터스의 노래와 한국 음식이 행사의 분위기를 더 돋보이게 만들었다”며 “강연을 마친 후 두 층에 걸쳐 부스를 돌며 직접 제품을 체험해보는 구성까지 만족스럽다”고 말했다.삼성전자가 언팩 2026의 행사장으로 선택한 팰리스 오브 파인아트는 갤럭시 S20을 출시하며 세대 전환을 선언했던 지난 2020년 당시 언팩을 열었던 장소다. 6년 만에 다시 같은 장소를 찾은 배경에는 인공지능(AI)으로 모바일 업계가 또 한번의 변혁을 겪고 있는 가운데 ‘새로운 10년’을 준비하며 초심을 되찾고 모바일 경쟁력을 강화하겠다는 취지로 풀이된다.노태문 삼성전자 대표이사 DX부문장(사장)은 “AI는 전문성에 대한 필요나 불편함 없이 누구에게나 어디서든 작동해야 한다”며 “삶의 질을 높이는 혁신, 신뢰할 수 있고 누구나 사용할 수 있는, 일상의 기반이 되는 혁신을 준비하고 있다”고 말했다.