기아 美조지아 공장 누적 생산 500만대

미국 조지아주 기아 웨스트포인트 공장에서 24일(현지시간) 임직원과 관계자들이 2027년형 기아 텔루라이드 하이브리드 출시와 누적 생산 500만대 달성을 기념하는 행사를 하고 있다.조지아 공장은 2009년 중국, 유럽에 이어 세 번째로 구축된 기아의 글로벌 생산 거점으로 미국 시장 공략을 위한 핵심 기지 역할을 담당해 왔다.

기아 제공