삼성·하이닉스 등 자사주 소각 본격화… 주총 앞두고 주주환원 확산되나

현대차 4000억, LG 1000억 규모

신한 등 금융지주도 소각 예고

2026-02-26 4면

3차 상법 개정안이 25일 국회 본회의를 통과한 가운데 일부 코스피 상장사들은 법안 처리에 앞서 선제적으로 자사주를 소각하며 정부·여당 기조에 보조를 맞췄다. 3월 주주총회 시즌을 앞두고 주주환원 강화 움직임이 확산될지 관심이 모아진다.기업데이터연구소 CEO스코어에 따르면 지난해 말 기준 시가총액 상위 500대 기업 중 신규 상장사를 제외한 479곳을 분석한 결과, 80개 기업이 지난해 20조 9955억원 규모의 자사주를 소각했다.자사주 소각 규모가 가장 컸던 삼성전자는 지난해 3조 487억원 규모의 자사주를 소각했다. 올 들어서는 6조원 이상 규모의 자사주 매입 계획도 발표했다. ‘반도체주 투톱’인 SK하이닉스는 지난달 12조 2400억원 규모의 자사주 소각 계획을 발표했다. 당시 시장에서는 사상 최대 실적을 달성한 만큼 강력한 주주환원 정책을 내놓았다는 평가가 나왔다.현대자동차 역시 이달 말까지 4000억원 규모의 자사주를 매입해 연내 전량 소각하겠다고 밝혔다. 2025년 연결 기준 지배주주 순이익이 감소했음에도 주주환원 정책에 따라 주당 최소 배당금 1만원을 보장하기 위한 조치라는 설명이다. LG전자는 최근 보유 중인 자사주 전량을 소각하는 감자를 결정했다. 여기에 지난달 1000억원 규모의 자사주 추가 매입을 공시하며 창사 이래 처음으로 본격적인 주주 가치 제고에 나섰다.또 주요 금융주인 신한지주, 하나금융, KB금융, 우리금융은 각각 5000억원, 2000억원, 6000억원, 2000억원의 자사주 소각을 결정했다. 메리츠금융지주도 7000억원 수준의 자사주 소각을 진행할 예정이며 KT와 KT＆G는 각각 2500억원, 5339억원의 자사주를 소각한다.앞서 1~3차에 걸친 상법 개정으로 주주 권리가 대폭 강화된 가운데 3월 주주총회 시즌을 앞두고 주주들의 요구도 한층 거세질 전망이다.