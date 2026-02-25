SK하이닉스 등 자사주 소각 본격화… 주총 앞두고 긴장감 고조

재계 “비자발적 자사주는 제외를”

2026-02-26 4면

자사주 소각 의무화를 골자로 하는 3차 상법 개정안이 25일 국회 본회의를 통과하자 경제계는 “경영 불확실성이 확대될 수 있다”며 우려를 표했다. 1~3차에 걸친 상법 개정으로 주주 권리가 대폭 강화된 가운데 3월 주주총회 시즌을 앞두고 재계의 긴장감이 고조됐다.경제계는 자사주 의무 소각이 외부 세력의 경영권 공격에 대해 방어력을 약화시킬 수 있다고 본다. 국내 기업들은 그간 적대적 인수합병(M＆A)이나 투기 자본의 공격에 대응하는 수단으로 자사주를 활용해 왔다.특히 M＆A나 지주회사 전환 등 사업구조 개편 과정에서 불가피하게 취득한 ‘비자발적 자사주’까지 일괄적으로 소각 대상에 포함된 데 대해 강한 우려를 나타냈다.이상호 한국경제인협회 경제본부장은 “상법 개정안의 국회 본회의 통과를 존중한다”면서도 “이번 개정이 주주 가치 제고와 자본시장 선진화에 기여할 수 있도록 M＆A 등의 과정에서 취득한 특정 목적 자사주 문제는 향후 추가 논의를 통해 보완되길 기대한다”고 밝혔다.한국상장회사협의회에 따르면 특정 목적의 자사주는 코스피 시장에서 약 20조원, 코스닥 시장에서 1조 7760억원에 달하는 것으로 추산된다. 국회 법제사법위원회 법안소위 논의 과정에서 김재섭 국민의힘 의원이 M＆A 등 불가피한 사유로 취득한 자사주는 소각 의무 대상에서 제외하는 내용의 개정안을 냈으나 수용되지 않았다.지난달 대한상공회의소, 한국경제인협회 등 경제 8단체는 3차 상법 개정안과 관련해 기업 경영의 불확실성을 최소화할 수 있도록 합리적 제도 보완이 필요하다는 의견을 정부와 국회에 전달했다. 1차 상법 개정 당시 약속했던 배임죄 개정 논의에 진전이 없다는 점도 재계가 지적하는 부분이다.한편 코스피 상장사들의 자사주 소각·처분은 이미 본격화됐다. SK하이닉스는 지난달 12조 2400억원 규모의 자사주 소각 계획을 발표했다. 이번 주주총회 시즌에는 주주들의 요구도 한층 거세질 전망이다. 한 재계 관계자는 “상법 개정 등에 대응하기 위해 대형 로펌에 자문을 구하는 기업들이 늘어나고 있다”고 전했다.