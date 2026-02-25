[포토] 소방청에 기증된 현대차 무인소방로봇

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대차그룹은 24일 경기도 남양주에 있는 수도권119특수구조대에서 정의선 회장, 성 김 사장, 현대로템 이용배 사장, 소방청 김승룡 소방청장 직무대행 등이 참석한 가운데 원격 화재 진압 장비인 무인소방로봇 4대를 소방청에 기증하는 행사를 가졌다.현대차그룹이 소방청과 함께 개발한 무인소방로봇은 원격 주행이 가능한 현대로템의 전동화 다목적 무인 차량 ‘HR-셰르파’에 화재 진압 장비들을 탑재해 제작됐다.정의선 현대차그룹 회장은 “생명을 구하기 위해 망설임 없이 사투의 현장으로 뛰어드는 소방관분들의 모습은 우리 사회가 지켜야 할 가치가 무엇인지를 일깨워 준다”며 “무인소방로봇은 ‘사람을 살리는 기술’이라는 우리 공동의 목표를 구현한 새 모빌리티”라고 소개했다.그러면서 “위험한 현장에 한발 먼저 투입돼 여러분의 안전을 지키는 든든한 팀원이 되기를 바란다”고 덧붙였다.이날 기증된 무인소방로봇 4대 중 2대는 소방청의 요청에 따라 수도권 및 영남 119특수구조대에 각 1대씩 미리 배치됐다. 나머지 2대는 내달 초 경기 남부 및 충남 소방본부에 각 1대씩 추가 배치될 예정이다.정 회장은 이날 행사에서 무인소방로봇 기증 규모를 향후 100대로 확대할 계획이라고 밝혔다.무인소방로봇이 고위험 현장에 투입되면 소방관의 위험 노출을 최소화하고, 안전한 화재 진압 및 인명 구조 시스템을 만드는 데 기여할 것으로 보인다.소방청 통계 연보에 따르면 지난 10년간 화재로 인해 다치거나 순직한 소방공무원은 총 1802명에 이른다.현대차그룹은 현대로템의 HR-셰르파에 방수포와 자체 분무 시스템, 시야 개선 카메라, 원격 제어기 등을 탑재해 고열과 짙은 연기에도 원격 화재 진압 임무를 수행할 수 있도록 했다.무인소방로봇의 장비 전면부에 탑재된 방수포는 직사 및 방사 형태로 방수 제어가 가능한 노즐이 적용돼 다양한 화재 양상에 대응할 수 있다.자체 분무 시스템은 장비를 둘러싸고 있는 분무 노즐로 미세 물 입자를 계속해서 분사해 장비 외부에 수막을 형성하고, 화염 및 고열로부터 장비 몸체를 보호하는 역할을 한다. 섭씨 500∼800도에 육박하는 환경에서도 장비 온도를 50∼60도로 낮춰 화재 현장 근거리에서도 소방 작업이 가능하다고 현대차그룹은 전했다.전면부 상단에 있는 시야 개선 카메라는 적외선 센서를 기반으로 불길과 짙은 연기 속에서도 발화 지점이나 구조 대상자를 식별할 수 있도록 돕는다.원격 제어기는 무인소방로봇과 무선 통신으로 연결돼 현장 영상을 실시간으로 전달하고, 장비 운용자는 이를 바탕으로 화재 현장 상황과 장비를 모니터링해 원격 주행 및 소방 기능 운용을 할 수 있다.이 밖에도 무인소방로봇은 고열에도 견딜 수 있는 특수 타이어가 장착됐고, 6륜 독립 구동이 가능한 인휠모터 시스템이 탑재됐다.현대차그룹과 소방청은 전동화 장비인 무인소방로봇이 소방관의 접근이 어려운 대형 화재나 구조물 붕괴 우려가 있는 화재 현장에서 활용될 수 있을 것으로 봤다.내연기관 소방 차량과 달리 산소가 부족하고 밀폐된 지하 화재 현장에도 효과적으로 투입 가능하다는 설명이다.현대차그룹은 장비 운용의 효과를 높이기 위해 지역별 담당 소방관을 대상으로 매뉴얼을 배포하고 이론 및 실습 교육을 진행했다.현대차그룹은 지난 2023년 전국 소방본부에 ‘소방관 회복지원차’ 10대를 기증하는 등 소방청과 긴밀한 협력을 이어가고 있다.2024년에는 배터리 팩에 구멍을 뚫어 물을 분사하는 관통형 전기차 화재 진압 장비 ‘EV 드릴 랜스’를 개발하고 총 250대를 소방청에 전달했다.올해에는 오는 6월 개원 예정인 국내 최초 소방관 전문 의료기관 ‘국립소방병원’에 치료 및 재활을 위한 차량, 재활 장비를 기증할 예정이다.