서천군, 장항국가생태산단 산업시설용지 28필지 분양

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

서천군, 장항국가생태산단 산업시설용지 28필지 분양

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-02-25 17:58
수정 2026-02-25 17:58
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
청정첨단 등 미래 전략산업 유치 본격화
이미지 확대
서천 장항국가생태산단 전경. 군 제공
서천 장항국가생태산단 전경. 군 제공


충남 서천군은 장항국가생태산업단지 2-2단계 조성사업 준공을 앞두고 산업시설용지 28필지를 분양한다고 25일 밝혔다.

공급 용지는 서천군 장항읍 옥남리·옥북리 일원에 위치한 산업시설용지다. 청정 첨단 지식 기술, 수송 산업, 지역 친화 산업, 생명과학 산업 등 미래 전략 산업 분야 기업의 입주가 가능하다.

입주 대상 업종은 △금속 가공 △전자·통신 장비 △의료·정밀 기기 △기계·장비 제조업 △연구 개발업 △자동차·운송 장비 △플라스틱·유리 제품 △식료품·종이 제품 △화학·화장품 제조업 등이다.

일부 블록에는 전기자동차 제조업도 허용된다.

분양가는 조성원가 이하 감정평가금액이 적용돼 3.3㎡(1평)당 평균 약 37만원 수준이다.

군은 3년 무이자 분할 납부, 선납 시 할인 혜택 등 기업 친화적인 조건을 통해 다른 산단 대비 투자 부담을 크게 낮췄다.

미분양 필지는 3월 26일부터 선착순 수의계약 방식으로 공급된다.

군 관계자는 “장항국가생태산단은 국가산단으로서 우수한 입지 경쟁력과 친환경 산업 기반을 갖춘 핵심 성장 거점”이라며 “유망 중소기업과 유턴 기업이 대거 유입돼 지역 경제 활성화와 고용 창출에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
서천 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장항국가생태산업단지 2-2단계에서 분양하는 산업시설용지는 총 몇 필지인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로