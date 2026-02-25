KAI 사장에 방사청 출신 김종출 유력

이미지 확대 김종출 전 방위사업청 무인기사업부장 닫기 이미지 확대 보기 김종출 전 방위사업청 무인기사업부장

2026-02-25 B3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국항공우주산업(KAI)의 신임 사장으로 김종출 전 방위사업청 무인기사업부장이 유력한 것으로 알려졌다. 김 전 부장이 선임되면 KAI는 강구영 전 사장이 지난해 사임한 지 8개월 만에 공석을 메우게 된다. 24일 방산업계 등에 따르면 KAI는 25일 이사회를 열고 김 전 부장을 신임 사장으로 선출하는 안건을 상정할 예정이다. 앞서 KAI는 윤석열 전 대통령 대선 캠프 출신인 강 전 사장이 지난해 7월 1일 사임한 이후 차재병 부사장의 대행 체제로 운영됐다.김 전 부장은 공군사관학교 31기 출신으로 2006년 공군 중령으로 예편한 뒤 4급 특채로 방사청에 합류했고, 방산수출지원팀장과 전략기획단 부단장, 사업운영관리팀장 등을 역임했다. 이어 기획조정관, 무인기사업부장 등을 지냈다.KAI는 한국형 전투기 KF-21에 대한 각국 수출 상담 문의가 쏟아지는데도 반년 넘게 리더십 공백 상태라는 점에서 방산업계의 우려가 컸다. 그러던 중 지난해 말 최대 주주인 한국수출입은행장과 관련 기관인 방사청장 임명이 이뤄지며 사장 선임에 속도가 붙었다. ﻿