가덕도공항 부지조성공사, 대우건설 컨소시엄과 수의계약 추진

두 차례 유찰 후 관련법 따라 계약 방식 변경

심사 후 기본설계·연내 우선 시공분 착공 목표

사업비 10조7000억, 2035년 개항 추진

부산 가덕도신공항 조감도.

부산 가덕도신공항 부지조성공사가 대우건설 컨소시엄과의 수의계약 방식으로 추진된다.가덕도신공항건설공단은 24일 해당 공사 입찰을 두 차례 진행했지만 모두 단독 응찰로 유찰되면서 국가계약법 시행령 제27조에 따라 수의계약으로 전환하고 조달청에 절차 진행을 요청했다고 밝혔다.조달청은 대우건설 컨소시엄을 대상으로 시공 경험과 기술력, 재무 상태 등을 종합 평가하는 입찰 참가 자격 사전심사를 한다. 적격 판정을 받으면 수의계약 참여 의사를 확인한 뒤 계약 절차가 본격화된다. 이후 공단은 현장 설명회를 거쳐 컨소시엄이 6개월간 기본설계를 수행하도록 할 계획이다.기본설계 제출 후에는 국토교통부 중앙건설기술심의위원회 심의를 통해 설계 적정성을 검증하고 실시설계 적격자로 선정되면 실시설계와 함께 연내 우선 시공분 착공을 목표로 한다.공단은 계약 과정의 공정·투명성을 확보하고 하도급 대금이나 인건비 지급 지연 등 사업 차질이 없도록 관리해 2035년 개항 목표를 달성한다는 방침이다.가덕도신공항 부지조성공사는 애초 현대건설 컨소시엄이 우선협상대상자였으나 공사 기간 연장을 둘러싼 갈등으로 현대건설이 지난해 5월 사업에서 철수했고, 포스코이앤씨도 탈퇴하면서 재입찰이 진행됐다. 정부는 공사 기간을 84개월에서 106개월로 늘리고 공사비를 10조 7000억원으로 증액했지만, 재입찰에서도 대우건설 컨소시엄만 단독 응찰해 유찰됐다.이번 컨소시엄에는 주관사 대우건설(지분 55%)을 중심으로 HJ중공업과 중흥토건, 동부건설, BS한양, 두산건설 등 19개 사가 참여했다. 부산·경남 지역 건설사 13곳도 포함됐다.