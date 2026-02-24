브라질 영부인 “백종원 만나게 해달라”…단독 만찬서 ‘깜짝 제안’

브라질 영부인 측 요청으로 만남 성사

다시우바 여사, 브라질에 백 대표 ‘공식 초청’

이미지 확대 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한 중인 호잔젤라 다시우바(오른쪽) 여사가 백종원 더본코리아 대표와 단독 만찬을 가졌다. 다시우바 여사 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한 중인 호잔젤라 다시우바(오른쪽) 여사가 백종원 더본코리아 대표와 단독 만찬을 가졌다. 다시우바 여사 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 함께 국빈 방한 중인 호잔젤라 다시우바 여사가 백종원 더본코리아 대표와 단독 만찬을 가진 것으로 전해졌다. 평소 한류와 한식에 높은 관심을 보여온 다시우바 여사는 이 자리에서 백 대표를 브라질에 초청했다.24일 더본코리아에 따르면 다시우바 여사와 백 대표는 지난 21일 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 셰프가 운영하는 서울 한남동 소재 레스토랑에서 만찬을 진행했다.이번 만남은 다시우바 여사 측의 요청으로 성사됐다. 룰라 대통령보다 하루 앞선 21일 한국에 방문해 이재명 대통령 부인 김혜경 여사와의 공식 일정을 마친 다시우바 여사는 백 대표와의 면담을 따로 요청한 것으로 알려졌다.평소 한식을 비롯해 한국 문화 전반에 깊은 관심을 보여온 다시우바 여사는 만찬 자리에서 한식의 세계화 가능성과 브라질 현지에서의 한식 확산 방안 등을 두고 의견을 나눈 것으로 전해졌다.다시우바 여사는 자신의 소셜미디어(SNS)에 백 대표와 만난 영상을 공개하기도 했다. 이에 따르면 BTS 진이 사인한 굿즈를 선물로 전달한 백 대표는 “BTS 진이 함께 오고 싶어 했지만 아쉽게 오지 못했다”며 “진이 직접 만든 이 술에 사인을 담아 여사님께 전달해 달라 했다”고 말했다.다시우바 여사는 백 대표와 진의 계정을 태그한 뒤 “브라질에서 당신을 기다리고 있다”고 적었다.다시우바 여사와 백 대표의 만남은 K푸드뿐만 아니라 K컬처 전반에 대한 브라질 진출의 물꼬가 열릴 수 있는 계기가 될 수 있다는 전망도 나온다. 다시우바 여사는 ‘민간이 앞장서는 문화외교’를 강조하면서 백 대표에게 올해 10월 브라질로 공식 초청을 제안했으며, 백 대표는 그 자리에서 흔쾌히 수락한 것으로 전해졌다.더본코리아 관계자는 “이번 브라질 영부인과 만남은 K팝에서 시작된 한류가 K푸드로 이어지고 있다는 것을 확신할 수 있는 자리였다”며 “소스를 기반으로 한식 메뉴 및 더본코리아 브랜드에 대한 브라질 진출 방향을 모색할 계획”이라고 말했다.한편 이 대통령과 룰라 대통령은 전날 청와대에서 정상회담을 갖고 핵심 광물 분야 교류·협력을 확대하기로 했다. 양국은 수교 67년 만에 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상시키기로 했으며, 한국과 남미공동시장(메르코수르·MERCOSUR) 간 무역협정이 필요하다는 데도 공감대를 형성했다.