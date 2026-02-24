호주에서 보령으로 LNG 들어왔다…SK이노E＆S, 20년간 확보

탐사·개발부터 생산 도입까지

국내 민간기업 처음 독자적 수행

2600만t…연 도입량 3% 규모

SK이노베이션 E＆S가 호주 바로사 가스전에서 생산한 액화천연가스(LNG)를 국내에 들여오면서 장기 LNG 공급망 확보에 나섰다. 국내 민간 기업이 해외 가스전 탐사부터 개발, 생산, 도입까지 전 과정을 독자적으로 수행해 LNG를 들여온 것은 이번이 처음이다.SK이노베이션 E＆S는 호주 바로사 가스전에서 생산된 LNG가 지난 23일 충남 보령 LNG 터미널에 처음 입항했다고 24일 밝혔다.이번에 도입된 LNG는 호주 북서부 해상에서 생산된 천연가스를 다윈 LNG 터미널에서 액화해 국내로 운송한 물량이다. SK이노베이션 E＆S는 이번 도입을 시작으로 향후 20년 동안 연간 약 130만t, 총 2600만t 규모의 LNG를 국내에 공급한다. 한국 연간 LNG 도입량의 약 3%에 해당하는 규모다.SK이노베이션 E＆S는 2012년 바로사 가스전 지분 투자 이후 약 14년 동안 프로젝트를 추진해 왔다. 업계에서는 해외 가스전 지분을 직접 확보해 생산한 LNG를 장기적으로 도입하면서 글로벌 에너지 공급망 불확실성에 대응하고 국가 에너지 안보 강화에 기여할 것이라는 기대가 나온다.특히 이번 프로젝트는 기존 다윈 LNG 터미널을 활용하는 브라운필드 방식으로 개발돼 투자 비용을 절감하고 경제성을 높였다. 호주는 중동이나 미국보다 운송 거리가 가까워 물류비 절감과 안정적인 공급 측면에서도 유리하다는 평가다.이번 성과는 SK가 40여년 추진해 온 자원개발 노력의 연장선으로 해석된다. SK이노베이션은 “고 최종현 SK 선대회장이 1983년 인도네시아 카리문 광구 투자에 적극 나서며 무자원 산유국의 꿈을 제시했고, 1984년 북예멘 석유 발견을 시작으로 해외 원유 생산에 성공한 바 있다”고 설명했다.이후 SK이노베이션은 석유 사업 중심에서 LNG로 사업 영역을 확대해 현재 전 세계 11개국에서 연간 약 2000만배럴의 원유와 가스, 약 600만t의 LNG 자산을 확보하고 있다. 이종수 SK이노베이션 E＆S 사장은 “앞으로도 불확실한 국제 에너지 시장 속에서 자원개발 노력을 지속해 국가 경제 발전과 안정적인 에너지 공급망 구축에 최선을 다할 것”이라고 말했다.