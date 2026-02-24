LGU+, MWC에서 진화된 ‘익시오 프로’ 공개

통화 맥락 파악해 먼저 정보 제안 LG유플러스가 다음달 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘MWC26’에서 인공지능(AI) 통화 서비스의 진화 모델인 ‘익시오 프로’(ixi-O Pro)를 공개한다고 23일 밝혔다. 기존 익시오가 사용자의 요청에 응답하는 방식이었다면, 익시오 프로는 대화의 맥락과 일상 데이터를 스스로 파악해 정보를 먼저 제안하는 ‘미래형 AI 콜 에이전트’를 지향한다.
‘미래형 AI 콜 에이전트’ 구현 주목
익시오 프로는 사용자의 통화와 문자, 일정 등을 종합적으로 이해해 필요한 정보를 맞춤형으로 안내한다. 별도의 호출이 없어도 지난 통화에서 언급된 할 일을 정리해 알려주거나, 통화 중 궁금할 만한 사항을 실시간으로 확인해 제시하는 방식이다. LG유플러스는 집과 사무실, 차량, 로봇 등으로 익시오의 연결성을 확장해 어디서든 고객과 소통하는 ‘보이스 기반 슈퍼 에이전트’로 키워낼 계획이다.
금융권과의 협업 체계도 구체화했다. LG유플러스는 KB국민은행과 손잡고 통신과 금융을 결합한 보이스피싱 실시간 대응 시스템을 구축했다.
