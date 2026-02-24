LGU+, MWC에서 진화된 ‘익시오 프로’ 공개

통화 맥락 파악해 먼저 정보 제안

‘미래형 AI 콜 에이전트’ 구현 주목

LG유플러스가 다음달 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 ‘MWC26’에서 인공지능(AI) 통화 서비스의 진화 모델인 ‘익시오 프로’(ixi-O Pro)를 공개한다고 23일 밝혔다. 기존 익시오가 사용자의 요청에 응답하는 방식이었다면, 익시오 프로는 대화의 맥락과 일상 데이터를 스스로 파악해 정보를 먼저 제안하는 ‘미래형 AI 콜 에이전트’를 지향한다.익시오 프로는 사용자의 통화와 문자, 일정 등을 종합적으로 이해해 필요한 정보를 맞춤형으로 안내한다. 별도의 호출이 없어도 지난 통화에서 언급된 할 일을 정리해 알려주거나, 통화 중 궁금할 만한 사항을 실시간으로 확인해 제시하는 방식이다. LG유플러스는 ﻿집과 사무실, 차량, 로봇 등으로 익시오의 연결성을 확장해 어디서든 고객과 소통하는 ‘보이스 기반 슈퍼 에이전트’로 키워낼 계획이다.금융권과의 협업 체계도 구체화했다. LG유플러스는 KB국민은행과 손잡고 통신과 금융을 결합한 보이스피싱 실시간 대응 시스템을 구축했다. ﻿