룰라, 이재용·정의선·구광모·정기선 만났다… 한-브라질 ‘공급망 동맹’ 가속

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령의 21년 만의 국빈 방한을 기점으로 한국과 브라질 경제계가 단순 교역 관계를 넘어선 ‘전략적 공급망 동맹’ 구축에 합의했다. 특히 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG 회장, 정기선 HD현대 회장 등 주요 그룹 총수들이 룰라 대통령을 직접 만나 현지 투자와 첨단 산업 협력을 집중 논의하며 남미 시장 공략에 속도를 냈다.한국경제인협회와 브라질 수출투자진흥청(ApexBrasil)이 23일 오후 서울 소공동 롯데호텔에서 개최한 ‘한-브라질 비즈니스 포럼’은 세계적인 공급망 재편 속에서 자원 부국과 제조 강국이 손을 잡는 실무적 무대가 됐다. 이번 방한에는 엠브라에르와 페트로브라스 등 현지 대표 기업을 포함해 역대급 규모인 300명의 브라질 경제사절단이 동행해 협력의 무게감을 더했다.이날 4대 그룹 총수들은 룰라 대통령의 기조연설에 앞서 별도의 차담회를 가졌다. 브라질 측의 요청으로 성사된 이 자리에서 총수들은 청정 에너지, 인공지능(AI), 전동화 등 첨단 산업 분야와 현지 공급망 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 삼성, 현대차, LG, HD현대 등은 이미 브라질 현지에 주요 생산 기지를 보유하고 있어, 이번 만남을 계기로 중남미 최대 시장인 브라질에서의 사업 확장이 더욱 가속화될 전망이다.포럼 현장에서는 핵심광물 공급망과 AI를 결합한 첨단제조, 안정적 식량 가치사슬 구축을 위한 농식품 등 ‘3대 핵심 분야 협력 방안’이 도출되어 룰라 대통령에게 전달됐다. 류진 한경협 회장은 투자 중심의 공동 번영 시대를 역설했으며, 현장에서는 한경협-브라질 수출투자진흥청 간 협력을 포함해 총 6건의 실무 MOU가 체결되는 성과를 거뒀다.정부와 브라질 내각도 힘을 보탰다. 김정관 산업통상부 장관은 한-메르코수르 무역협정(TA) 협상 재개를 통한 통상 장벽 해소를 약속했다. 이에 페르난두 아다드 브라질 재무장관은 내년도 세제 개편을 통한 ‘높은 투자수익률(ROI) 보장’을 선언했고, 호르헤 비아나 아펙스브라질 회장은 세계 2위 규모인 브라질의 희토류 매장량(23%)을 언급하며 한국 반도체 기업들의 적극적인 투자를 요청했다.포럼 기조연설에 나선 룰라 대통령은 양국 경제인들의 노고를 격려하며 향후 협력 확대에 대한 강한 기대를 표명했다. 앞서 이날 오전 청와대에서 열린 정상회담에서도 룰라 대통령은 “브라질은 세계 최대의 희토류 매장량을 보유하고 있다”며 “반도체, 우주산업, 방위산업 등에서 한국 기업과의 협력을 강력히 모색하겠다”고 밝혔다. 특히 영화 ‘기생충’과 K-푸드 등을 언급하며 민간 교류 확대 의지를 보인 룰라 대통령은 포럼 이후 최태원 SK그룹 회장 등이 합류하는 국빈 만찬에도 참석해 재계와의 소통을 이어갈 예정이다.