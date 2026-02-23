SK네트웍스, 업스테이지에 470억 추가 투자… AI 사업 속도

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

SK네트웍스가 국내 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지에 470억 원을 추가 투자하며 AI 중심의 사업 포트폴리오 강화에 나섰다.SK네트웍스는 23일 공시를 통해 업스테이지의 주식 16만 3,445주를 약 470억원에 추가 취득한다고 밝혔다. 이번 투자는 기존에 보유했던 콜옵션(주식을 추가로 매수할 수 있는 권리)을 행사하는 방식으로 이루어졌다. 주식 취득 예정일은 오는 27일이며, 취득 후 SK네트웍스의 업스테이지 지분율은 12.9%로 상승한다.앞서 업스테이지의 시리즈B 투자를 주도했던 SK네트웍스는 이번 추가 투자로 누적 투자액 720억 원을 기록하게 됐다. SK네트웍스 측은 이번 투자 목적에 대해 “AI 관련 투자 및 사업 시너지를 제고하기 위함”이라고 설명했다.업스테이지는 자체 개발한 거대언어모델(LLM) ‘솔라(Solar)’ 시리즈의 기술력을 바탕으로 빠른 성장세를 보이고 있다. 최근에는 정부 주관의 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트에서 역량을 인정받았으며, 현재 산업은행 등으로부터 약 3000억원 규모의 프리 IPO(상장 전 지분투자)를 진행 중이다.