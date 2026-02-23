“하루 최대 8㎏ 제빙”…삼성전자, ‘비스포크 AI 얼음정수기’ 출시

하루 최대 1000여개 얼음 만들어

82종 유해물질 제거 및 AI 맞춤 살균

사용자 음성 명령만으로 정수기 사용

삼성전자 모델이 인공지능(AI) 기반 사용자 맞춤 기능을 갖춘 '비스포크 AI 얼음정수기' 신제품을 소개하고 있다.

삼성전자가 하루 최대 8㎏의 제빙 성능을 갖춘 ‘비스포크 인공지능(AI) 얼음정수기’ 신제품을 출시했다고 23일 밝혔다.이번 신제품은 하루 최대 1000개의 얼음을 만들 수 있으며, 이는 무게로 8㎏에 달한다. 약 100개의 얼음을 동시에 저장할 수 있는 넉넉한 용량을 갖췄다.신제품은 82종의 유해 물질 제거 능력과 AI 맞춤 살균 기능으로 국내 최고 수준의 위생을 제공한다. 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기∙음용수 실험 기관인 NSF 인터내셔널에서 공식 인증을 받은 ‘4단계 필터 시스템’을 적용했다.4단계 필터 시스템은 머리카락 두께보다 1000배 가는 초정밀 필터가 포함돼 있어, 미세 플라스틱부터 납∙수은∙크롬 등 유해 중금속, 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해 물질을 걸러낸다.또 신제품에는 직수관∙아이스룸∙아이스 트레이를 전기분해 살균하는 ‘AI 맞춤 살균’ 기능이 적용됐다. 이를 통해 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 녹농균, 폐렴간균이 99.9% 제거된다.특히 사용자의 음수 패턴을 학습해 정수기를 사용하지 않는 시간에 맞춰 자동으로 살균하기 때문에 기다림 없이 편리하게 정수기를 이용할 수 있다.이번 신제품은 AI 음성 비서 ‘빅스비’를 지원해사용자가 음성 명령만으로 정수기를 사용할 수 있다. 가족 구성원의 목소리를 구분하는 ‘보이스 ID’가 적용돼, 각 구성원이 사전에 설정한 출수량과 모드에 맞춰 자동으로 물을 제공한다.예를 들어 사용자가 정수기에 컵을 놓고 “하이 빅스비, 내 물 줘”라고 말하면 미리 설정한 냉수∙정수 모드와 용량에 맞춰 정확하게 물을 따라준다.이번 신제품은 사틴 베이지∙사틴 그레이지∙솝스톤 차콜의 3가지 색상으로 출시되며 출고가는 239만원이다. 삼성전자 DA사업부 문종승 부사장은 “앞으로도 혁신적인 기술로 차별화된 사용자 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.