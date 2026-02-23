“하루 최대 8㎏ 제빙”…삼성전자, ‘비스포크 AI 얼음정수기’ 출시

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
“하루 최대 8㎏ 제빙”…삼성전자, ‘비스포크 AI 얼음정수기’ 출시

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-02-23 10:47
수정 2026-02-23 10:48
하루 최대 1000여개 얼음 만들어
82종 유해물질 제거 및 AI 맞춤 살균
사용자 음성 명령만으로 정수기 사용

삼성전자 모델이 인공지능(AI) 기반 사용자 맞춤 기능을 갖춘 ‘비스포크 AI 얼음정수기’ 신제품을 소개하고 있다. 삼성전자 제공
삼성전자 모델이 인공지능(AI) 기반 사용자 맞춤 기능을 갖춘 ‘비스포크 AI 얼음정수기’ 신제품을 소개하고 있다. 삼성전자 제공


삼성전자가 하루 최대 8㎏의 제빙 성능을 갖춘 ‘비스포크 인공지능(AI) 얼음정수기’ 신제품을 출시했다고 23일 밝혔다.

이번 신제품은 하루 최대 1000개의 얼음을 만들 수 있으며, 이는 무게로 8㎏에 달한다. 약 100개의 얼음을 동시에 저장할 수 있는 넉넉한 용량을 갖췄다.

신제품은 82종의 유해 물질 제거 능력과 AI 맞춤 살균 기능으로 국내 최고 수준의 위생을 제공한다. 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기∙음용수 실험 기관인 NSF 인터내셔널에서 공식 인증을 받은 ‘4단계 필터 시스템’을 적용했다.

4단계 필터 시스템은 머리카락 두께보다 1000배 가는 초정밀 필터가 포함돼 있어, 미세 플라스틱부터 납∙수은∙크롬 등 유해 중금속, 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해 물질을 걸러낸다.

또 신제품에는 직수관∙아이스룸∙아이스 트레이를 전기분해 살균하는 ‘AI 맞춤 살균’ 기능이 적용됐다. 이를 통해 황색포도상구균, 대장균, 리스테리아, 녹농균, 폐렴간균이 99.9% 제거된다.

특히 사용자의 음수 패턴을 학습해 정수기를 사용하지 않는 시간에 맞춰 자동으로 살균하기 때문에 기다림 없이 편리하게 정수기를 이용할 수 있다.

이번 신제품은 AI 음성 비서 ‘빅스비’를 지원해

사용자가 음성 명령만으로 정수기를 사용할 수 있다. 가족 구성원의 목소리를 구분하는 ‘보이스 ID’가 적용돼, 각 구성원이 사전에 설정한 출수량과 모드에 맞춰 자동으로 물을 제공한다.

예를 들어 사용자가 정수기에 컵을 놓고 “하이 빅스비, 내 물 줘”라고 말하면 미리 설정한 냉수∙정수 모드와 용량에 맞춰 정확하게 물을 따라준다.

이번 신제품은 사틴 베이지∙사틴 그레이지∙솝스톤 차콜의 3가지 색상으로 출시되며 출고가는 239만원이다. 삼성전자 DA사업부 문종승 부사장은 “앞으로도 혁신적인 기술로 차별화된 사용자 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로