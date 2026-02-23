터너앤타운젠드코리아·광장, 건설분야 법률 서비스 강화 MOU 체결

건설 클레임·분쟁 등에 전문 법률 서비스 제공

박장식(오른쪽) 터너앤타운젠드코리아 대표와 김상곤 법무법인(유) 광장 대표변호사가 지난 12일 건설산업 발전 및 건설분야 업무 역량 제고를 위한 업무협약(MOU)을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 한미글로벌 제공

건설 사업비 관리 전문기업 터너앤타운젠드코리아가 법무법인(유) 광장과 건설분야 법률 서비스의 업무역량 제고를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다. 건축 전문기술과 법무의 협력 체계를 갖춰 최근 급증하고 있는 공사비 갈등을 비롯한 복잡한 건설 분야에 전문적인 법률 서비스를 제공할 계획이다.터너앤타운젠드코리아는 2009년 PM(건설사업관리)기업인 한미글로벌과 세계적인 PM 및 건설 사업비관리 기업 터너앤타운젠드가 설립한 국내 합작법인으로, 건설∙부동산, 인프라, 에너지, 천연자원개발 사업영역에서 특화된 사업비 관리, 클레임 관리, 발주, 입찰 및 계약 관리, 자문 서비스 등에 글로벌 수준의 기술적 전문성을 갖고 있다.이번 협약에 따라 터너앤타운젠드코리아와 법무법인(유) 광장은 두 업체의 전문성을 기반으로 건설분야의 클레임, 분쟁, 중재, 소송 관련 제반 업무의 공동 수행, 공동 세미나(웨비나) 개최, 상호 간 교육 지원 등 업무 전반에 걸쳐 긴밀히 협력하기로 했다.특히 터너앤타운젠드코리아의 엔지니어링 역량을 바탕으로 건설 공사비의 적정성 검토와 공기연장(EOT)에 관한 기술적 분석 서비스를 보강하고 건설 클레임 해결의 실효성을 극대화할 전망이다.박장식 터너앤타운젠드코리아 대표는 “최근의 건설 프로젝트는 점차 대형화되고 복잡해지는 추세”라며 “건설 클레임을 해결하는 과정에서 법무법인 단독으로 건설 공사비나 공기연장 등에 관한 기술적 분석을 수행하기 보다 건설 전문가의 지원을 통해 합리적 조정의 근거를 마련하는 것이 건설분쟁을 원활히 해결하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.